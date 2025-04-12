تعثر أرسنال يقرب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

فرط أرسنال في تقدمه بهدف ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه برينتفورد بعد هدف رائع من يوان ويسا، ليصبح ليفربول على بُعد 3 انتصارات من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وعانى أرسنال من تراجع طفيف في الشوط الأول بعد فوزه المثير 3-صفر على ضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، إذ واجه صاحب الأرض صعوبة في اختراق دفاع برينتفورد المنظم.

ووضع توماس بارتي أرسنال في المقدمة بعد مرور ساعة من البداية بعد هجمة مرتدة قادها ديكلان رايس، الذي سجل هدفين ضد ريال مدريد، لكن ويسا أدرك التعادل في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة من مدى قريب.

⚽️ رايس يقود هجمة مرتدة وتوماس ينهيها في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي #ارسنال_برينتفورد pic.twitter.com/8AbPKP5pXq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2025

ولم يكن أرسنال صاحب المركز الثاني قريبا في أي وقت من تسجيل هدف الفوز المتأخر ليتقدم ليفربول المتصدر، الذي يستضيف وست هام يونايتد المتواضع غدا الأحد، عنه بفارق عشر نقاط بينما ارتقى برنتفورد للمركز 11.

وأجرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية نظرا لأنه يركز على مباراة الإياب أمام ريال مدريد في إسبانيا يوم الأربعاء المقبل، إذ إن تركيز النادي اللندني ينصب بشكل كبير على دوري أبطال أوروبا نظرا لأن ليفربول يتقدم بفارق كبير في سباق اللقب المحلي.

وعاد الشوط الأول الباهت للحياة عندما حول كيران تيرني، الذي بدأ أول مباراة مع أرسنال في الدوري منذ نحو عامين، ضربة رأس للمرمى لكن حكم تقنية الفيديو ألغاه بعد الاستعانة بتقنية التسلل شبه الآلية الجديدة.

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وبدا برينتفورد مرتاحا وسنحت له أفضل فرصة في الشوط الأول بتسديدة من كريستوفر آجير تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال.

وقاد رايس هجمة مرتدة عندما تسلم الكرة في منتصف ملعب أرسنال وركض نحو منطقة جزاء برينتفورد قبل أن يمرر لبارتي ليطلق تسديدة في الزاوية الضيقة للمرمى.

وساهم لاعب الوسط الإنجليزي في تسجيل 16 هدفا في 44 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم -7 أهداف و9 تمريرات حاسمة- ليحقق أفضل أداء له في موسم واحد.

وعادة ما يشكل أرسنال تهديدا من الركلات الثابتة، لكنه استقبل هدفا من ركلة ثابتة أخرى عندما سجل ويسا هدفه 15 بالدوري بتسديدة تجاوزت رايا.

وأهدر فريق المدرب أرتيتا 16 نقطة بعد تقدمه في النتيجة هذا الموسم -أقل بنقطة واحدة مما حققه في آخر موسمين مجتمعين- الأمر الذي وضع نهاية حقيقية لمنافسته على اللقب.