موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ومضيفه ألافيس في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمباراة.

وتقام المباراة غدا الأحد على ملعب "مينديزوروزا" في مدينة فيتوريا الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة والربع عصرا (17:15) بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والربع عصرا (16:15) بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة، الحكم خوان مارتينيز مونويرا.

القنوات الناقلة للمباراة هي:

beIN Sports HD 3

TV2 Sport Premium 1 HD

TV 2 Sport Dan

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى ريال مدريد إلى العودة لطريق الانتصارات حينما يواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس.

ويدخل الريال المباراة مهزوزا، لا سيما بعد الخسارة في آخر مباراتين له بجميع المسابقات، واقترابه من الخروج من بطولته المفضلة دوري الأبطال، التي توج بلقبها 15 مرة.

وخسر الريال أمام فالنسيا 1-2 في الجولة الماضية من الدوري، في مفاجأة غير متوقعة، كما تلقى الفريق هزيمة كبيرة بثلاثية نظيفة أمام أرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، في تحقيق الفوز على ألافيس من أجل استعادة قليل من الثقة للفريق قبل مباراة الإياب أمام أرسنال التي سيقاتل فيها من أجل التأهل للدور المقبل.

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ويدرك أنشيلوتي أن هناك ضرورة قصوى للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب، أو على الأقل الحفاظ على المركز الثاني، الذي يحتله برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام أتلتيكو مدريد.

وفي المقابل، يدخل ألافيس المباراة وهو يدرك أن الريال لن يكون منافسا سهلا، ولكنه يرغب في استثمار حالة عدم اليقين التي يمر بها الفريق في تحقيق فوز يبعده عن شبح الهبوط.

ويحتل ألافيس المركز الـ17 برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المراكز المهددة بالهبوط.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز صعب للملكي 3-2 في البرنابيو.