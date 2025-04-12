هل ينهي الذكاء الاصطناعي أزمات التحكيم في الدوري الإسباني؟

تدرس لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم فكرة "ثورية" تتمثل في إسناد مسؤولية اختيار حكام المباريات في الليغا وأمور أخرى إلى الذكاء الاصطناعي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن هذه الفكرة تُدرس بجدية في الاجتماعات الأخيرة للجنة، التي تأتي بالتعاون بين رابطة الليغا واتحاد اللعبة في إسبانيا.

💻 La Comisión de Reforma del Sistema Arbitral apuesta por la tecnología. ⚽️ En la reunión celebrada en la @rfef se ha acordado explorar la introducción de herramientas de inteligencia artificial en @LaLiga y @LaLiga2, así como solicitar a FIFA el uso del sistema Football Video… pic.twitter.com/LlEOy2GuE0 — RFEF (@rfef) April 10, 2025

المقترح الذي لا يزال قيد الدراسة لاقى ترحيبا أوليا من الجميع (الرابطة، الاتحاد الإسباني، الأندية)، وفي حال تنفيذه سيكون بمثابة تحول جذري في طريقة إدارة تحكيم المباريات في كرة القدم الإسبانية، التي تعرف باستمرار أزمات تحكيمية وشكاوى واعتراضات متزايدة من الأندية.

وعرضت رابطة الدوري الإسباني تقريرا شاملا لشرح الخطة التي تضمنت تولي الذكاء الاصطناعي مسؤولية تعيين الحكام واتخاذ قرارات مصيرية مثل الترقية أو الهبوط.

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كما سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل مجموعة واسعة من المتغيرات والاحتمالات والاحصائيات، من أجل تحديد اثنين أو 3 حكام يعتبرهم الأمثل لإدارة مباراة ما.

🚨 ¡La IA toma el control de los árbitros! 🤖 LaLiga y RFEF estudian desarrollar una herramienta para decidir quién pita y quién evita el descenso. El Real Madrid, a favor ⁉️ ¿Qué te parece? pic.twitter.com/L9EOzjpXGq — Diario AS (@diarioas) April 11, 2025

وأوضحت "آس" أن من النقاط التي تمت مناقشتها في اجتماع سابق إمكانية إلغاء قاعدة "الانتماء الجغرافي" التي تمنع الحكام من إدارة مباريات فرق تنتمي إلى مناطقهم.

وفيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيلتزم بهذه القاعدة أم سيتم برمجته لأخذها بعين الاعتبار.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الدوري الإسباني خلال الأسابيع المقبلة اجتماعات مع أعضاء لجنة التحكيم التابعة للاتحاد وخبراء تقنيين لمناقشة ما إذا كان من الممكن دمج معايير محددة ونماذج إحصائية ضمن هذه الأداة الجديدة.

وفي الوقت نفسه لاقت فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم أداء الحكام خلال الموسم الكروي ترحيبا واسعا، فحسب المقترح فإن الذكاء الاصطناعي سيتولى بشكل تلقائي تحديد الحكام الذين تجب ترقيتهم أو إنزالهم رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت لجنة الحكام ستحتفظ بحق الاعتراض أو التعديل على النتائج الصادرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي مسؤولي كرة القدم في إسبانيا نحو التغيير استجابة لمخاوف متزايدة بشأن الشفافية وتباين القرارات التحكيمية لدى الحكام.

ولم يواجه المقترح أي معاضة تُذكر من الأندية الكبرى في إسبانيا بما فيها ريال مدريد، الذي حضر مسؤولوه الاجتماع الأخير ولم يُبدوا أي ملاحظة وفق "آس".

وعلّقت الصحيفة على هذا المقترح بالقول "خطة روبوت الذكاء الاصطناعي تُحدث زلزالا في الليغا" وتساءلت "هل سينتهي عصر الحكّام البشر؟".