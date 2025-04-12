صلوات ودعوات وفقدان الوعي.. إصابة خطيرة لمينيان حارس مرمى ميلان

قضى مايك مينيان حارس مرمى ميلان الليلة الماضية في المستشفى بعد خروجه على محفة بسبب اصطدامه مع زميله أليكس خيمينيز في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-صفر على أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة.

وكان ميلان متقدما 2-صفر، عندما فقد الحارس الدولي الفرنسي وعيه بعد أن اصطدم بزميله خيمينيز أثناء قطع كرة برأسه من أمام المهاجم العاجي حسان كامارا المنفرد (52) فسقط على الأرض وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه قبل أن ينقل على محفة إلى خارج الملعب، ويدخل مكانه لماركو سبورتييلو (55)

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وأكمل خيمينيز، الذي تعرض أيضا لضربة قوية في الرأس، اللعب لكنه اضطر للخروج بعدها بحوالي 18 دقيقة.

إصابة خطيرة يتعرض لها مايك مانيان حارس الميلان بعد هذا الاصطدام القوي ⚠️📹#أودينيزي_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/bLrPLeT65k — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 11, 2025

وقال ماتيو جابيا مدافع ميلان للصحفيين بعد المباراة "مايك بخير لحسن الحظ. كلنا سألنا الطبيب عن حالته، وطمأننا بالقول إنه في المستشفى لإجراء فحوص لكنه بخير. إنه قائد رائع".

وبعد الاصطدام القاسي بين اللاعبين، صُدم لاعبو الفريقين من شدة الإصابة وبعضهم كان مذهولا، ولجأ آخرون -بينهم الإنجليزي تامي أبراهام لاعب ميلان- إلى الصلوات والدعاء لمينيان و خيمينيز .

Tammy Abraham l’homme au grand cœur ❤️ pic.twitter.com/JPjralKLob — Milan Actu (@MilanActuFR) April 11, 2025

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وأشاد سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان بتصفيق جماهير أودينيزي لمينيان أثناء خروجه على محفة.

وتعرض مينيان لإساءة عنصرية في آخر مرة حل فيها ميلان ضيفا على أودينيزي في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وغادر حارس المرمى الفرنسي الملعب لفترة وجيزة بعد تعرضه لهتافات عنصرية من المشجعين المحليين.

وقال كونسيساو في تصريحات لسكاي سبورتس "تأثرت بما حدث. اللاعب ملقى على أرض الملعب وتحيطه الفوضى.. يجب أن أشيد بمشجعي أودينيزي".

وأضاف أن "اللاعب شيء، والرجل شيء آخر. يمكنهم إطلاق صيحات الاستهجان ضد اللاعب لكن ليس ضد الرجل. كان ذلك التصفيق لفتة رائعة، لم أشاهد مثلها خلال 40 عاما من مسيرتي الكروية إلا نادرا".