أغلى 12 مدافعا بالعالم في 2025

وضع موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات اللاعبين قائمة بأغلى المدافعين في عالم كرة القدم لعام 2025.

ويسيطر على القائمة المدافعون الشباب، نظرا لأن اللياقة البدنية تعتبر العنصر والمعيار الأهم.

كانت المبالغ الكبيرة تُدفَع للتعاقد مع المهاجمين والنجوم، لكن في كرة القدم الحديثة امتدت الصفقات الكبيرة لتشمل لاعبي الدفاع أيضا، نظرا لأهميتهم في تأمين الفوز والألقاب.

وشهد أسلوب الدفاع تغيرا جذريا خلال العقد الماضي تقريبا، إذ أصبح التركيز على قدرة لاعبي قلب الدفاع على اللعب من الخلف سمة أساسية.

وتضم أندية أرسنال وبرشلونة وريال مدريد أغلى المدافعين في كرة القدم العالمية عام 2025.

وفي ما يلي، أغلى 12 مدافعا في عالم كرة القدم عام 2025:

الإنجليزي غاراد برانثويت (إيفرتون): 50 مليون يورو

(إيفرتون): 50 مليون يورو الأرجنتيني كريستيان روميرو (توتنهام): 55 مليون يورو

(توتنهام): 55 مليون يورو الهولندي ميكي فان دي فين (توتنهام): 55 مليون يورو

(توتنهام): 55 مليون يورو الإنجليزي ليفي كولويل (تشلسي): 55 مليون يورو

الفرنسي ليني يورو (مانشستر يونايتد): 55 مليون يورو

(مانشستر يونايتد): 55 مليون يورو البرازيلي موريلو (نوتنغهام فروست): 55 مليون يورو

(نوتنغهام فروست): 55 مليون يورو الفرنسي إبراهيما كوناتي (ليفربول): 60 مليون يورو

(ليفربول): 60 مليون يورو البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي): 70 مليون يورو

الإسباني باو كوبارسي (برشلونة): 70 مليون يورو

(برشلونة): 70 مليون يورو البرازيلي غابرييل ماغالهايس (أرسنال): 75 مليون يورو

(أرسنال): 75 مليون يورو الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان): 80 مليون يورو

(إنتر ميلان): 80 مليون يورو الفرنسي وليام ساليبا (أرسنال): 80 مليون يورو