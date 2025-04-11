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أغلى 12 مدافعا بالعالم في 2025

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وليام ساليبا (وسط) وكوبارسي (يسار) وباستوني يعدون من أغلى المدافعين في العالم حاليا (غيتي)
11/4/2025

وضع موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات اللاعبين قائمة بأغلى المدافعين في عالم كرة القدم لعام 2025.

ويسيطر على القائمة المدافعون الشباب، نظرا لأن اللياقة البدنية تعتبر العنصر والمعيار الأهم.

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كانت المبالغ الكبيرة تُدفَع للتعاقد مع المهاجمين والنجوم، لكن في كرة القدم الحديثة امتدت الصفقات الكبيرة لتشمل لاعبي الدفاع أيضا، نظرا لأهميتهم في تأمين الفوز والألقاب.

وشهد أسلوب الدفاع تغيرا جذريا خلال العقد الماضي تقريبا، إذ أصبح التركيز على قدرة لاعبي قلب الدفاع على اللعب من الخلف سمة أساسية.

وتضم أندية أرسنال وبرشلونة وريال مدريد أغلى المدافعين في كرة القدم العالمية عام 2025.

وفي ما يلي، أغلى 12 مدافعا في عالم كرة القدم عام 2025:

  • الإنجليزي غاراد برانثويت (إيفرتون): 50 مليون يورو
  • الأرجنتيني كريستيان روميرو (توتنهام): 55 مليون يورو
  •  الهولندي ميكي فان دي فين (توتنهام): 55 مليون يورو
  • الإنجليزي ليفي كولويل (تشلسي): 55 مليون يورو
كولويل (يمين) تبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو (رويترز)
  • الفرنسي ليني يورو (مانشستر يونايتد): 55 مليون يورو
  • البرازيلي موريلو (نوتنغهام فروست): 55 مليون يورو
  • الفرنسي إبراهيما كوناتي (ليفربول): 60 مليون يورو
  • البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي): 70 مليون يورو
روين دياز مدافع مانشستر سيتي من أغلى المدافعين بقيمة 70 مليون يورو (الفرنسية)
  • الإسباني باو كوبارسي (برشلونة): 70 مليون يورو
  • البرازيلي غابرييل ماغالهايس (أرسنال): 75 مليون يورو
  • الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان): 80 مليون يورو
  • الفرنسي وليام ساليبا (أرسنال): 80 مليون يورو
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المصدر : مواقع إلكترونية

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