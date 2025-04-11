موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الرياض في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة اليوم السبت الموافق 12 أبريل/نيسان الجاري على ملعب "الأول بارك" معقل النصر.

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وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (20:00).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض:

SSC1 HD (تعليق مشاري القرني)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بفوز النصر على الرياض 1-صفر.

ويتفوق النصر بشكل كبير في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 48 انتصارا مقابل 18 للرياض، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، يليه الهلال بـ57 نقطة، ثم النصر الثالث بـ54 نقطة، ويحتل الرياض المركز التاسع بـ34 نقطة.