روجيه فيدرر من أيقونة التنس إلى مهندس الابتكار الرياضي

بعد مسيرة رياضية استمرت 24 عامًا، حصد فيها 103 ألقاب وقلوب الملايين حول العالم، لم يكن من المفاجئ أن يقرر روجيه فيدرر الاعتزال. لكن المثير للدهشة أنه لم يختر الراحة أو الانسحاب، بل قرر أن يبدأ فصلا جديدا، باقتحامه عالم الابتكار.

ففي قلب مختبرات "أون" (On) السويسرية، يشارك فيدرر في تصميم وتطوير أحذية رياضية ليست فقط للاعبين، بل تمثل فلسفة جديدة في عالم التنس.

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فمنذ انضمامه شريكا عام 2019، لم يكن دوره شكليًا. حيث جلس إلى طاولة التصميم، واختبر النماذج الأولية، وشارك في اتخاذ القرارات الكبيرة والصغيرة.

بداية القصة

بدأت القصة بعشاء جمع فيدرر مع مؤسسي "أون" (On)، حيث تلاقت القيم والطموحات، وتحوّل اللقاء العابر إلى شراكة إستراتيجية.

يقول فيدرر "أردتُ مساعدة علامة تجارية سويسرية في ابتكار شيء مميز"، مؤكدا أن مشاركته تتجاوز حدود التسويق والدعاية.

لم تكن الرحلة سهلة، فالنموذج الأول كان مخيبًا، كما يروي فيدرر، لكن التحديات لم تثنه، ففي النهاية تم طوير وتحسين الحذاء وظهر على الملاعب في الوقت المناسب عند عودته إلى الدوحة عام 2021.

وبالنسبة له، كان هذا الابتكار امتدادًا طبيعيًا لشغفه بالتنس.

الجيل الثاني

بعد نجاح الجيل الأول، بدأ العمل على الجيل الثاني: "ذا روجر برو 2″، المصمم ليواكب متطلبات اللعب المعاصر، من الحركة السريعة إلى الانزلاق المدروس.

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لم يكن الحذاء مصمما خصيصا فقط للاعبين المرتبطين بعقود مع "أون" (On)، بل أصبح خيارًا شائعًا لدى العديد من لاعبي التنس المستقلين، وهو ما يجعل فيدرر يشعر بالفخر.

لكن الأهم من كل ذلك، أن فيدرر لم ينس جذوره. فقد كانت رسالته واضحة "لا تنسوا من جعلكم تصلون إلى هنا" فهو يؤمن أن دعم المجتمعات الشعبية في التنس، وتحفيز الجيل الجديد، لا يقل أهمية عن الفوز ببطولات كبرى. لهذا يعمل مع مؤسسته الخيرية، ويواصل عبر "أون" (On) إلهام محبي التنس حول العالم.

لايزال روجيه فيدرر يمارس لعبته المفضلة، لكن بأسلوب جديد، حيث لم يعد فيدرر أيقونة تنس فقط، بل بات رمزًا للاستمرارية، والإبداع، والامتنان. لقد ترك بصمته في الملاعب، ويبدو أنه الآن يضعها في مستقبل التنس ذاته.