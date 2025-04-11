عودة الدوري المغربي بعد توقف طويل بقمة الوداد والرجاء

يعود دوري المحترفين المغربي لكرة القدم من جديد بعد فترة التوقف الدولي ومباريات كأس العرش، إذ تنطلق الجولة 26 اليوم الجمعة، لكن المباراة الأبرز قمة الدار البيضاء بين الوداد والرجاء غدا السبت في ملعب محمد الخامس.

ويدخل الوداد المباراة في المركز الرابع برصيد 43 نقطة ويطمح لتحقيق الفوز والاقتراب من المركز الثاني، في المقابل يسعى الرجاء، صاحب المركز الثامن برصيد 37 نقطة، لتحقيق فوزه العاشر هذا الموسم والتقدم في الترتيب.

وودع الفريقان كأس العرش من دور الستة عشر.

ويحل الجيش الملكي، صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ضيفا على جاره اتحاد تواركة العاشر في الخميسات بعد غد الأحد، في مواجهة يسعى خلالها الجيش لتجاوز آثار الخروج القاري من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا أمام بيراميدز المصري، في حين يطمح تواركة لتحقيق فوزه الثامن هذا الموسم.

وفي فاس، يستقبل المغرب الفاسي صاحب المركز السادس برصيد 38 نقطة ضيفه الفتح الرياضي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 43 نقطة، في لقاء مهم في إطار حسم المراكز المؤهلة لبطولتي أفريقيا الموسم المقبل، إذ يسعى الفتح لمواصلة مطاردة المركز المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق الجولة اليوم الجمعة بلقاء المكناسي مع أولمبيك أسفي المتأهل مؤخرا لدور الثمانية في كأس العرش.

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وفي باقي المباريات، يستضيف شباب السوالم فريق نهضة الزمامرة اليوم، في حين يستقبل الدفاع الحسني الجديدي ضيفه شباب المحمدية متذيل الترتيب غدا السبت.

ويستضيف حسنية أغادير على أرضه البطل نهضة بركان بعد غد الأحد في الملعب البلدي بمدينة برشيد.

وتُختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بلقاء يجمع المغرب التطواني باتحاد طنجة على ملعب سانية الرمل بمدينة تطوان.