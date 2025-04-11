بعد توقيع صلاح.. مدرب ليفربول يتحدث عن مصير فان دايك وألكسندر-أرنولد

يرغب أرنه سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد توقيع محمد صلاح عقدا جديدا مع النادي اليوم الجمعة، في الإبقاء على المدافعين فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد لمساعدة الفريق على إنهاء الدوري بقوة.

وقال النادي إن المهاجم صلاح، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل، وقع عقدا جديدا سيبقيه في أنفيلد عامين آخرين.

وبينما أبدت الجماهير سعادتها بهذه الأخبار، فإن التوقعات تتزايد بشأن القائد فان دايك الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم ومن المتوقع أن يمدد بقاءه في أنفيلد، بينما ارتبط الظهير ألكسندر-أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل استضافة وست هام يونايتد بالدوري بعد غد الأحد "إذا كنت تريد التعاقد مع لاعبين أو الاحتفاظ بهم، فمن الإيجابي دائما أن يختار أحد نجومنا تمديد عقده".

وأضاف "بشكل عام، يراني الناس هادئا وهذا يرجع إلى ثقتي بجودة اللاعبين وكفاءة القيادة في (ملاك النادي). لهذا السبب أنا هادئ بالفعل".

وتابع المدرب الهولندي "سيفعلون (الملاك) ما هو في مصلحة النادي. إذا كان التمديد ممكنا فسيحدث، وإلا فسيجدون حلا. لقد تحدثت أيضا مع صلاح وتابعت عملية التجديد. هذا منحني الثقة. سيكون من المفيد حسم مصير باقي اللاعبين قبل نهاية الموسم".

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وأوضح سلوت أن قرار صلاح أثبت أن الدولي المصري يثق بأن النادي قادر على المنافسة على مزيد من الألقاب باقترابه من حسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ يتصدر المسابقة بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وقال سلوت "لطالما حُكم عليه بصفته لاعبا، لكنني أراه أيضا إنسانا متواضعا، ويعمل بجدية ويبذل جهدا كبيرا ليصبح اللاعب الذي صار عليه الآن. يواصل بذل هذا الجهد يوميا".

وأضاف "صلاح قادر على تسجيل الأهداف حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته خلال نصف أو ربع ساعة، ولهذا السبب فهو يتمتع بقوة ذهنية كبيرة. عليه أن يكون قويا ذهنيا، وبغض النظر عن الجوانب الأخرى ربما يكون هذا ما يميزه بنظري".

وتابع "ما قد يُشير إليه ذلك أن هذا ليس موسما جيدا فحسب، بل إننا نرغب في المزيد الموسم المقبل، وصلاح مقتنع بقدرتنا على تحقيق ذلك. وهذا أمر إيجابي لنا".

وأكد سلوت أن حارس المرمى أليسون بيكر بات جاهزا لمباراة الأحد بعد خضوعه لبروتوكولات الارتجاج إثر تعرضه لإصابة في الرأس أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل.