نتيجة قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والسيدات

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم 41 لكرة اليد، التي يستضيفها النادي الأهلي المصري، عن وقوع الفريق المضيف في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

في حين تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك المصري، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

وتقام البطولة خلال شهر مايو/ أيار المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت قرعة بطولة السيدات عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنغولي.

بينما تضم المجموعة الأولى فرق البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنغولي وأوتوهو الكونغولي.