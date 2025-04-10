تير شتيغن يهاجم ميسي ويكشف الجانب الآخر من شخصيته

كشف الحارس الأسطوري لنادي برشلونة مارك أندريه تير شتيغن عن طبيعة علاقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة وجوده في النادي الكتالوني. معتبرا أنها لم تكن مثالية دائما وشابها التوتر.

وأوضح الحارس الذي يتعافى من الإصابة في الوقت الراهن كيف عاشا لحظات من التوتر.

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وقضى تير شتيغن 7 سنوات مع ليونيل ميسي في كامب نو، واتسمت علاقتهما بالعداء في بعض الأحيان.

وقال الحارس الألماني خلال ظهوره في بودكاست "فراسنماير" (Phrasenmäher) الألماني: "عشنا لحظات لم تكن الأمور فيها على ما يرام بيننا. هو كان مستاء مني، وأنا كذلك. لكن لم نكن غاضبين بالمعنى الحقيقي للكلمة. كانت مواقف عابرة، لم تتطور ولم تتفاقم، فقط توتر طبيعي بين شخصيتين تبحثان عن الكمال في كل شيء".

وكشف الألماني عن عقاب ميسي "الفريد" والقاسي لحراس المرمى عندما "يغضب قليلا".

وأضاف: "ميسي هو اللاعب الوحيد في العالم، الذي إن قرر أن يرمي الكرة في وجهك، سيفعلها بدقة متناهية. الآخرون قد يصيبونك صدفة، لكنه… يصيبك عن عمد".

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في المقابل أشاد بجودة ميسي. كلاعب على أرض الملعب قائلا: "ليو ببساطة شخصية مثيرة للإعجاب على أرض الملعب، ويلعب بخفة لن نراها مجددا، أنا متأكد من ذلك تماما. لديه القدرة: إذا أراد أن يُظهرك بشكل سيئ، يفعل ذلك بسهولة بالغة، سواء من خلال تمريرة أو تسديدة".

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وتطرق الدولي الألماني لشخصية ميسي في غرفة الملابس وأسلوبه القيادي قائلا: "لم نكن على خلاف دائم، بل قضينا وقتا طويلا معا. ميسي ليس من النوع الذي يصرخ أو يتحدث كثيرا. قيادته كانت تأتي من حضوره، من صمته، من تأثيره الطبيعي. حين يتحدث، الكل يصمت ويستمع".

وانضم حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ السابق إلى برشلونة عام 2014 وهو في الـ22 من عمره، لكنه اضطر للعب دور الحارس الثاني خلف كلاوديو برافو خلال موسمه الأول. وبعد أكثر من عقد، أصبح تير شتيغن أحد قادة النادي، ويلعب دورا مؤثرا في غرفة الملابس.