موعد مباراة الاتحاد ضد العروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد العروبة في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الخميس (العاشر من أبريل/نيسان) على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (20:00).

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة الاتحاد والعروبة:

SSC1 HD (تعليق عبد الله الحربي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان 5 مرات سابقة انتهت 3 منها بفوز الاتحاد (منها مباراة الدور الأول التي انتهت بفوز الاتحاد 2-0) ومباراة بفوز العروبة وواحدة بالتعادل.

وبعد 26 جولة من عمر المسابقة، لا يزال الاتحاد في الصدارة برصيد 62 نقطة، لكنه حقق انتصارا واحدا في آخر 5 مباريات بالمسابقة ليتقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه، ويحتل العروبة المركز الـ14 بـ26 نقطة.

وفي آخر مباراتين خاضها احتاج الاتحاد أهدافا في الوقت المحتسب بدل الضائع لتعديل وضعه، ما قد يثير قلق البعض.

وسجل دانيلو بيريرا هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز الاتحاد 3-2 على الشباب، بعدما تلقى هدفين في غضون 3 دقائق، وتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية.

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وفي الجولة الماضية من الدوري، قلب تأخره في النتيجة مرتين واحتاج هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع من كريم بنزيمة في التعادل 2-2 مع الأهلي.

وعلى بعد 5 نقاط فقط ومركز وحيد يتربص الهلال حامل اللقب أملا في تغيير الوضع الحالي والصعود إلى الصدارة.