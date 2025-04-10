موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة -11 من أبريل/نيسان الجاري- على ملعب "إيجو" بنادي الاتفاق.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (20:00).

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة الهلال ضد الاتفاق:

SSC1 HD (تعليق فهد العتيبي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بفوز الهلال على الاتفاق 3-1.

ويتفوق الهلال بشكل كاسح في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 78 انتصارا مقابل 17 فقط للاتفاق، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.

وبعد 26 جولة من الدوري السعودي، يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، يليه الهلال بـ57 نقطة، ويحتل الاتفاق المركز الثامن بـ36 نقطة.