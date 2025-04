هل تشارك 7 فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

تحظى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفرصة غير مسبوقة لرفع عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2025-2026 إلى 7 فرق.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الدوري الإنجليزي ضمن فعلا الحصول على مقعد إضافي (الخامس) في الموسم القادم من البطولة الأوروبية العريقة، ستذهب إلى أصحاب المراكز الخمسة الأولى في البريميرليغ، عقب الفوز الكبير الذي حققه أرسنال على ريال مدريد 3-0 في ذهاب الدور ربع النهائي.

وأوضحت أن إنجلترا ستنهي الموسم الحالي 2024-2025 كواحدة من أفضل دولتين من حيث الأداء في المسابقات الأوروبية، إذ تتصدر حاليا تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من حيث معامل نقاط الدول، متقدمة على إسبانيا التي تحتل المركز الثاني.

وبحسب النظام الجديد لدوري الأبطال، يُمنح مقعدان إضافيان في مرحلة الدوري لأفضل دولتين أوروبيتين من حيث الأداء في الموسم السابق (مقعد لكل دولة)، الأمر الذي استفادت منه إيطاليا وألمانيا في النسخة الحالية.

England will officially have five teams in the 2025/26 Champions League, with Spain likely joining them 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤝🇪🇸

Bayern Munich & PSG have ALREADY secured a spot in next season's competition 😳 pic.twitter.com/8gJnStL1yy

— OneFootball (@OneFootball) April 9, 2025