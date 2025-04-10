هل تشارك 7 فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

تحظى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفرصة غير مسبوقة لرفع عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2025-2026 إلى 7 فرق.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الدوري الإنجليزي ضمن فعلا الحصول على مقعد إضافي (الخامس) في الموسم القادم من البطولة الأوروبية العريقة، ستذهب إلى أصحاب المراكز الخمسة الأولى في البريميرليغ، عقب الفوز الكبير الذي حققه أرسنال على ريال مدريد 3-0 في ذهاب الدور ربع النهائي.

وأوضحت أن إنجلترا ستنهي الموسم الحالي 2024-2025 كواحدة من أفضل دولتين من حيث الأداء في المسابقات الأوروبية، إذ تتصدر حاليا تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من حيث معامل نقاط الدول، متقدمة على إسبانيا التي تحتل المركز الثاني.

وبحسب النظام الجديد لدوري الأبطال، يُمنح مقعدان إضافيان في مرحلة الدوري لأفضل دولتين أوروبيتين من حيث الأداء في الموسم السابق (مقعد لكل دولة)، الأمر الذي استفادت منه إيطاليا وألمانيا في النسخة الحالية.

England will officially have five teams in the 2025/26 Champions League, with Spain likely joining them 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤝🇪🇸 Bayern Munich & PSG have ALREADY secured a spot in next season's competition 😳 pic.twitter.com/8gJnStL1yy — OneFootball (@OneFootball) April 9, 2025

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وتملك إنجلترا حاليا أكبر عدد من الفرق التي لا تزال تنافس في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، وهي أرسنال وأستون فيلا في دوري الأبطال، مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي، وتشلسي في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأكدت الشبكة البريطانية، أن إيطاليا المنافس الوحيد الذي يمكنه إزاحة إنجلترا، لم يعد قادرا على فعل ذلك حتى لو فازت أنديته بالبطولات الثلاث، وذلك بسبب فوز أرسنال على ريال مدريد.

ويمثّل إيطاليا حاليا فريق واحد في كل بطولة، وهي إنتر ميلان (دوري الأبطال)، لاتسيو (الدوري الأوروبي)، فيورنتينا (دوري المؤتمر).

كيف يُحسب معامل النقاط؟

يُحتسب معامل النقاط للدول بناء على الأداء الجماعي لأنديتها في المسابقات الأوروبية خلال موسم واحد ثم يُقسم مجموع النقاط على عدد الأندية المشاركة من الدولة نفسها.

ويُمنح كل نادٍ نقطتين عن كل فوز ونقطة واحدة عن كل تعادل بداية من دور المجموعات، وما بعده باستثناء مواجهات الملحق، تُضاف إليها نقاط أخرى بناء على ترتيب الأندية في مرحلة الدوري وكذلك عند التأهل لكل مرحلة إقصائية.

برأيك من سيحسم هذا السباق؟ 🤔 pic.twitter.com/GVb50MSRPN — Premier League Arabic (@PLinArabic) April 8, 2025

ولا تقف الأمور عند هذا الحد فقد يرتفع عدد الأندية الإنجليزية المشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم إلى 7 في سيناريو آخر. أمر لو حدث سيكون سابقة تاريخية في أمجد البطولات الأوروبية.

وتاليا السيناريو الذي سيرفع عدد الأندية الإنجليزية إلى 7 في دوري الأبطال الموسم القادم:

تتويج أستون فيلا بلقب دوري الأبطال هذا الموسم شريطة ألا يكون ضمن الخمسة الأوائل في الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي.

تتويج مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبير بلقب الدوري الأوروبي.

وعلّقت صحيفة "سبورت" الإسبانية على ذلك، "رغم أن هذه الاحتمالات معقدة إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ولم يتبق الآن سوى انتظار تطورات نهاية الموسم وقد تُحوّل موسم 2025-2026 إلى علامة فارقة في تاريخ البريميرليغ".