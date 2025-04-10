مرشح جديد لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد

زادت حدة الانتقادات الموجهة للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي عادت لتفتح باب النقاش على مصراعيه حول مستقبله مع النادي الملكي.

ولطالما كان أنشيلوتي عُرضة للانتقادات في فترات سابقة من الموسم الحالي، فبعد كل هزيمة أو تعثر للريال تطاله سهام النقد الحاد من جماهير الفريق والصحافة الإسبانية التي تبدأ في الحديث عن مرشحين لخلافته في منصبه.

⚠️ Ancelotti, cada vez más señalado… y aparece un nuevo candidato al banquillo blancohttps://t.co/oMQPzZtkgj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 9, 2025

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الخسارة 0-3 أمام أرسنال تتجاوز كونها مجرد خسارة، فقد أصبح المدرب الإيطالي حديث الجميع، خاصة أن كثيرين يحمّلونه المسؤولية ليس فقط عن "كارثة لندن"، بل عما يحدث طوال الموسم أيضا.

ورغم أن عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2026، فإن الشكوك تتزايد حول استمراره إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، ظهر مرشح جديد لتدريب ريال مدريد وبطبيعة الحال ليس تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الحالي -الاسم الذي لطالما تردّد خلال الشهور الماضية- بل الألماني يورغن كلوب، وفق الصحيفة ذاتها.

كلوب مدرب ليفربول السابق يشغل حاليا منصب المدير الرياضي في مجموعة ريد بول، وسبق أن ارتبط اسمه بريال مدريد في وقت سابق، ويبدو أنه عاد إلى الواجهة من جديد.

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وحسب موندو ديبورتيفو، فإن ريال مدريد أبدى اهتماما فعليا بالتعاقد مع كلوب، ليكون الخليفة المحتمل لأنشيلوتي على دكة البدلاء الموسم المقبل.

أنشيلوتي يتحمل المسؤولية

وبالتوازي مع ذلك، أقر أنشيلوتي بمسؤوليته الكاملة عن النتيجة التي آلت إليها المباراة، مؤكدا أن فريقه سيحاول العودة بالنتيجة رغم صعوبة المهمّة.

وتحدّث أنشيلوتي بواقعية خلال المؤتمر الصحفي، فقال: "لقد تعرّضنا لهزيمة قاسية، في الحقيقة لم نكن نتوقع هذا، الـ30 دقيقة الأخيرة كانت سيئة للغاية. علينا الآن أن ننتقد أنفسنا ونركّز على التعافي، أنا أتحمل المسؤولية".

وأضاف "من الصعب تفسير ما حدث، حاولنا اللجوء إلى الحلول الفردية، وهذا كلفنا كثيرا. أرسنال تفوّق علينا في السيطرة على الكرة".

وعن إمكانية عودة فريقه في الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، قال إن "الفرص تبدو قليلة جدا، لكن علينا المحاولة، لدينا فرصة الرد على ظهورنا السيئ، سنرى إن كنا قادرين على ذلك".

👔 أنشيلوتي: "إنه أمر صعب للغاية، لكن مثل هذه الأشياء حدثت في البرنابيو". pic.twitter.com/4EUFDDMlxP — ريال مدريد (@realmadridarab) April 8, 2025

وأتم "في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير، لم يكن أحد يتوقع أن يسجل أرسنال هدفين من كرات ثابتة، وكثيرا ما تحدث أشياء مماثلة في البرنابيو".

وسبق لأنشيلوتي أن حاصرته الشكوك مرتين هذا الموسم: الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والثانية في فبراير/شباط الماضي، بعد النتائج المتذبذبة للفريق، خاصة إثر الخسارتين المؤلمتين أمام برشلونة 0-4 و2-5 في الليغا وبنهائي كأس السوبر الإسباني والهزيمة أمام إسبانيول 0-1 في الدوري.

وبين أبرز الأسماء التي رشحتها صحيفة "ماركا" لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد يأتي ألونسو، وسانتياغو سولاري، وراؤول غونزاليس، وألفارو أربيلوا، وبدرجة أقل زين الدين زيدان.