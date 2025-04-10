لامين جمال يطلب استبداله أمام دورتموند لإشراك زميله "المنبوذ"

قام لامين جمال جوهرة برشلونة بلفتة رائعة مع أحد زملائه خلال مباراة الفريق الكتالوني ضد بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال أراد رفع معنويات زميله أنسو فاتي الذي يمر بفترة نفسية صعبة للغاية فحاول منحه "بعض الفرح" خاصة وأن الأخير لم يشارك في أي دقيقة مع برشلونة منذ أكثر من 3 أشهر.

فبعد أن سجل لامين جمال الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 77 ذهب مباشرة إلى مدربه هانسي فليك وطلب استبداله في وقت كان فيه فاتي يجري عمليات الإحماء.

ورغم أن فليك تجاهل في البداية طلب جمال فإنه استجاب لطلبه بعد دقائق ليدفع بفاتي الذي وطئت قدماه أرض الملعب للمرة الأولى منذ يوم 4 يناير/كانون الثاني الماضي.

وظن بعض مشجعي برشلونة أن جمال طلب التبديل بسبب معاناته من الإصابة، لكن المدرب فليك أكد بعد المباراة أن لاعبه الشاب لا يعاني من أي مشاكل.

وحسب الصحيفة فإن جمال كان يدرك جيدا أن طلبه للتبديل سيزيد من احتمال الدفع بفاتي وهو ما تم، وعند لحظة الاستبدال تبادل اللاعبان التحية فيما غطّى الأول فمه وهمس للثاني بشيء ما، وهو مشهد عدّته الصحيفة "انعكاسا لقوة العلاقة بينهما".

بعد المباراة نشر غافي لاعب برشلونة صورة عبر حسابه على إنستغرام ظهر فيها مبتسما إلى جانب لامين جمال كما بدا فاتي في الخلفية مبتسما هو الآخر، وعلى ما يبدو فإن مشاركته ضد دورتموند "أعادت له الابتسامة ولو لليلة واحدة".

📱Gavi, en Instagram, celebrando con Lamine Yamal y Ansu Fati tras el partido. pic.twitter.com/A7i4FwzNqu — FCB PRIME (@fcbisprime) April 9, 2025

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ولا يُعد هذا الموقف هو الأول لجمال الذي يُظهر فيه احترامه لفاتي، إذ رفض النجم الشاب في الصيف الماضي ارتداء القميص رقم 10، ووصفت حينها صحيفة سبورت هذا التصرف بأنه "ناضج وعاطفي" في الوقت نفسه.

وقد يذهب الرقم 10 إلى لامين جمال في الموسم المقبل 2025-2026 في حال رحيل فاتي عن برشلونة بحثا عن نادٍ يمنحه دقائق أكثر.

وأشارت "سبورت" إلى وجود وفد يمثّل إدارة النصر السعودي على مدرجات ملعب مونتجويك خلال مباراة برشلونة ودورتموند، وعليه قد تكون السعودية وجهة محتملة لفاتي الذي يحظى باهتمام أندية أوروبية أخرى.

وظهر فاتي (22 عاما) مع برشلونة هذا الموسم في 9 مباريات فقط (4 في الليغا ومثلها بدوري الأبطال و1 بكأس ملك إسبانيا) لعب خلالها 191 دقيقة ولم يسجّل أو يصنع أي هدف.