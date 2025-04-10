كفاراتسخيليا ينسي جماهير سان جيرمان مبابي بأدائه المذهل في دوري الأبطال

يبدو أن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي قد تمكن بالفعل من تجاوز أزمة رحيل نجمه الأول سابقا كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بنجاح منقطع النظير، وأداء الفريق ككل هذا الموسم وفي المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا خير دليل على ذلك.

وقلب الفريق الباريسي تأخره بهدف أمام أستون فيلا إلى فوز بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ليقطع شوطا كبيرا نحو المربع الذهبي، في انتظار إتمام المهمة بعد مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء القادم.

وعندما خرج مبابي من باريس في الصيف الماضي لم ير الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق مشكلة كبيرة في ذلك كما اعتقد كثيرون، بل عدّ ذلك بكل صراحة فرصة ذهبية لبناء فريق مدجج باللاعبين الكبار وربما النجوم لكن دون أن يكون أحدهم "فوق الآخر"، وفق وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وبعد أشهر من ذلك ثبتت صحة رأي إنريكي "إذ يلعب الباريسيون كما لم يفعلوا من قبل حيث باتوا يستمتعون أكثر، وأصبح الفوز نتيجة طبيعية وليس هوسا".

وأظهر اللاعبون قوة في رد الفعل وثباتا في الشخصية خلال اللحظات الصعبة، وما فعلوه أمام الثلاثي الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا خير دليل على ذلك؛ فقد تأخر الفريق في النتيجة لكنه لم يتسرّع أو يُحبط بل واصل اللعب وفق خطته فقلب النتيجة لمصلحته.

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وعلّقت الصحيفة الإسبانية على أداء باريس "اللاعبون ينقلون الكرة فيما بينهم بسلاسة كما أنهم يستنزفون طاقة خصومهم حتى يُجبروهم على الاستسلام. وفي مثل هذه اللحظات إن لم يتألق أحد اللاعبين يظهر آخر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي لم يكن عثمان ديمبلي أمام أستون فيلا في يومه، ظهر الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الذي تعاقد معه سان جيرمان في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل 70 مليون يورو قادما من نابولي "المدينة التي تقدّس أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا".

هناك في مدينة الجنوب الإيطالي لقّبه أنصار نابولي بأنه "كفارادونا" وفي ملعب حديقة الأمراء أكد أنه يستحق هذا اللقب بعد أن تلاعب بدفاع أستون فيلا وسجل هدفا مذهلا وضع فريقه في المقدمة (2-1) لأول مرة في مباراة الأربعاء.

ونثر كفاراتسخيليا سحره حين تسلّم الكرة على الجهة اليسرى وتقدم نحو منطقة الجزاء ثم راوغ ديساسي بلمسة خفيفة على الكرة، ثم سددها في المقص الأيسر مسجلا "هدفا رائعا" غيّر مجرى اللقاء.

وعلّقت الصحيفة بالقول "في الوقت الذي ما زال فيه أنصار مدريد يطالبون مبابي بالمزيد، وجد باريس خليفته بالفعل".

قبل ذلك كان زميله ديسير دوي يعدّل النتيجة من تسديدة مذهلة أطلقها من خارج منطقة الجزاء ليختتم البرتغالي نونو مينديز ثلاثية الباريسيين في الوقت بدل الضائع.

يُشار إلى أن باريس سان جيرمان ينافس على الثلاثية هذا الموسم، فبعد أن حسم لقب الدوري الفرنسي رسميا يستعد لمواجهة ستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا يوم 24 مايو/أيار المقبل، كما يقترب من التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.