شاهد.. ثنائية ميسي تقود ريمونتادا إنتر ميامي بدوري أبطال الكونكاكاف

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأميركي، لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، بطريقة مثيرة للغاية.

وسجّل ميسي هدفين من أصل ثلاثية هز بها إنتر ميامي شباك مواطنه لوس أنجلوس إف سي، في المباراة التي جرت على ملعب تشيس ستاديوم بإياب دور الثمانية.

ووجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين بالنتيجة منذ الدقيقة العاشرة ليتعقد الموقف أكثر لسابق خسارتهم ذهابا 0-1 خاصة في ظل الاعتماد على قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار، مما يعني أن إنتر ميامي بات مطالبا بتسجيل 3 أهداف إذا ما أراد تدارك الموقف والتأهل إلى المربع الذهبي.

ووضع ميسي فريقه على الطريق الصحيح حين عدّل النتيجة أولا في الدقيقة 35 بعدما وصلته الكرة من زميله لويس سواريز ليدخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد إلى الزاوية البعيدة للفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى لوس أنجلوس إف سي.

وفي الشوط الثاني وضع نواه ألين إنتر ميامي في المقدّمة عند الدقيقة61، وفي ظل حاجة الفريق إلى هدف ثالث تكفّل ميسي بهذه المهّمة حيث فعل ذلك من علامة الجزاء قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، حيث نفّذ الركلة بطريقة مشابهة لتلك التي سددها في نهائي كأس العالم 2022 أمام لوريس بالذات.

واضطر لوس أنجلوس إف سي -الذي لعب بتحفظ دفاعي طوال المباراة- إلى الهجوم في الدقائق الأخيرة لكن تألق أوستاري حارس إنتر ميامي أبقى على تأهل فريقه.

يُذكر أن حكم المباراة حرم ميسي من الثلاثية (هاتريك) بعدما ألغى له هدفا سجّله من ركلة حرة مباشرة بطريقة سريعة و"خادعة".

واحتُسب خطأ لإنتر ميامي بعد تدخّل متهور من المدافع رايان هولينغشيد الذي مُنح على إثره بطاقة صفراء، وعليه لم يكن بإمكان ميسي تنفيذ الركلة الحرة بسرعة وكان عليه الانتظار حتى يأذن الحكم باستئناف اللعب التزاما بالقانون.

