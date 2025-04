رافينيا يعادل رقم أفضل نسخة من ميسي بدوري أبطال أوروبا

يقف البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة على بُعد مساهمة تهديفية واحدة من تجاوز أحد أفضل أرقام الأرجنتيني ليونيل ميسي التي حققها مع الفريق الكتالوني في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا.

وواصل رافينيا تألقه هذا الموسم بعد أن سجل هدفا وصنع اثنين في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند أمس على ملعب مونتجويك الأولمبي في ذهاب الدور ربع النهائي من أمجد البطولات الأوروبية.

وافتتح رافينيا رباعية برشلونة في الدقيقة 25 بعد أن تابع كرة زميله باو كوبارسي إلى الشباك، وبعدها صنع الهدفين الثاني والرابع لزميليه روبرت ليفاندوفسكي ولامين جمال على التوالي.

ورفع رافينيا (28 عاما) رصيد مساهماته التهديفية في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 19 ما بين التسجيل وصناعة الأهداف.

وهز رافينيا شباك المنافسين 12 مرة، في حين أهدى زملاءه 7 تمريرات حاسمة في 11 مباراة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رافينيا عادل رقم أفضل نسخة من ميسي في دوري الأبطال بموسم واحد، حيث سبق للنجم الأرجنتيني أن ساهم في تسجيل 19 هدفا خلال موسم 2011-2012.

في تلك النسخة سجل ميسي اللاعب الحالي لإنتر ميامي الأميركي 14 هدفا وصنع 5 في 11 مباراة.

Raphinha has now matched Lionel Messi for the most goal contributions for Barcelona in a single Champions League season 🤝🥇 pic.twitter.com/gGm3Gk9MMd

ويحتاج رافينيا إلى مساهمة تهديفية واحدة فقط من أجل تجاوز ميسي، وأمامه مباراة واحدة مؤكدة (الإياب أمام دورتموند) و3 أخرى إذا بلغ برشلونة نهائي المسابقة.

وبالنظر إلى تألقه اللافت هذا الموسم، فمن الصعب تصوّر أنه لن يفعل ذلك وفق "ماركا".

وتؤكد الصحيفة ذاتها أنه لم يسبق لأي لاعب في تاريخ برشلونة أن تجاوز هذه الحصيلة من الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال موسم واحد بدوري الأبطال.

وفي الوقت نفسه أصبح رافينيا ثاني لاعب في تاريخ برشلونة بعد ميسي يسجل 12 هدفا في موسم واحد بدوري الأبطال، علما بأن النجم الأرجنتيني فعل ذلك في 3 مناسبات سابقة.

Raphinha is just the second Barcelona player in history to score 𝟏𝟐+ goals in a single #UCL campaign, after Lionel Messi (three times) 🇧🇷🇦🇷🔗 pic.twitter.com/JdDwPtXoB5

— LiveScore (@livescore) April 9, 2025