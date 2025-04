تفاصيل ومدة عقد صلاح الجديد مع ليفربول

يقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من التوقيع على عقد جديد مع ناديه الحالي، وفق ما أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية وكذلك الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه التطورات جاءت بناء على إحراز تقدّم واضح في المفاوضات بين الطرفين، الأمر الذي يسعد جماهير ليفربول التي كانت تأمل بقاء صلاح في ملعب أنفيلد لفترة أخرى.

وأشارت إلى أن ريتشارد هيوز المدير الرياضي لليفربول أصبح على علاقة قوية مع رامي عباس عيسي وكيل صلاح، خلال المفاوضات.

وبحسب الصحيفة فإن صلاح سيوقّع على عقد لموسمين أي حتى صيف عام 2027، مما يعني أن مسيرته مع ليفربول ستمتد لعقد كامل، وتبلغ القيمة المادية للاتفاق الجديد 42 مليون جنيه إسترليني (حوالي 49 مليون يورو).

وينتهي العقد الحالي لصلاح بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، حيث ألمح عدة مرات خلال الشهور الماضية إلى أن هذا قد يكون موسمه الأخير مع ليفربول.

(🟢) NEW: Mo Salah, closing in on new deal at Liverpool as agreement is now at the final stages.

Club confident to get it done soon, same for Virgil van Dijk who recently confirmed positive progress made.

[@FabrizioRomano]. pic.twitter.com/C0TywpTEKC

— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) April 9, 2025