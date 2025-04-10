تفاصيل ومدة عقد صلاح الجديد مع ليفربول

يقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من التوقيع على عقد جديد مع ناديه الحالي، وفق ما أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية وكذلك الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه التطورات جاءت بناء على إحراز تقدّم واضح في المفاوضات بين الطرفين، الأمر الذي يسعد جماهير ليفربول التي كانت تأمل بقاء صلاح في ملعب أنفيلد لفترة أخرى.

وأشارت إلى أن ريتشارد هيوز المدير الرياضي لليفربول أصبح على علاقة قوية مع رامي عباس عيسي وكيل صلاح، خلال المفاوضات.

وبحسب الصحيفة فإن صلاح سيوقّع على عقد لموسمين أي حتى صيف عام 2027، مما يعني أن مسيرته مع ليفربول ستمتد لعقد كامل، وتبلغ القيمة المادية للاتفاق الجديد 42 مليون جنيه إسترليني (حوالي 49 مليون يورو).

وينتهي العقد الحالي لصلاح بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، حيث ألمح عدة مرات خلال الشهور الماضية إلى أن هذا قد يكون موسمه الأخير مع ليفربول.

(🟢) NEW: Mo Salah, closing in on new deal at Liverpool as agreement is now at the final stages. Club confident to get it done soon, same for Virgil van Dijk who recently confirmed positive progress made. [@FabrizioRomano]. pic.twitter.com/C0TywpTEKC — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) April 9, 2025

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لكن مجموعة "فينواي سبورتس" مالكة ليفربول كانت على ثقة بأن صلاح (32 عاما) سيتجاهل إغراءات الدوري السعودي، وسيوقّع عقدا جديدا مع الفريق الإنجليزي براتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف إسترليني وفق "ذا صن".

ومن المنتظر أن يعتذر صلاح عن عدم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في يونيو/حزيران المقبل، من أجل الحصول على الراحة والاستعداد للموسم المقبل مع ليفربول بأفضل طريقة كما تقول الصحيفة ذاتها.

ويقدّم صلاح مستويات مذهلة على الصعيد الفردي مع ليفربول هذا الموسم، إذ سجّل 32 هدفا منها 27 في الدوري الإنجليزي يتصدر من خلالها جدول هدافي البريميرليغ، كما قدّم لزملائه 22 تمريرة حاسمة في 45 مباراة بجميع البطولات.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017، لعب صلاح مع "الريدز" 394 مباراة بجميع البطولات، هز خلالها الشباك 243 مرة وصنع 111 هدفا وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى إمكانية أن يحذو الهولندي فان دايك حذو صلاح ويوقّع بدوره على عقد جديد مع ليفربول.

ومن المقرر أن يوقع فان دايك (33 عاما) عقدا لمدة عامين، خاصة وأنه ألمح إلى بقائه بقوة خلال الأسبوع الجاري حين صرّح بالقول "نعم، هناك تقدم".

وعلى عكس الثنائي صلاح وفان دايك، يبدو ألكسندر ترينت أرنولد ظهير ليفربول قريبا للغاية من الرحيل والانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقة انتقال حر.

ورغم عدم توقيع أي عقد رسمي حتى الآن فإن تقارير عديدة أشارت إلى أن ريال مدريد واثق من ضم أرنولد (26 عاما) عند انتهاء عقده مع ليفربول يوم 30 يونيو/حزيران القادم.

ومع ذلك، قد يتمكن ليفربول من الحصول على مقابل مادي من انتقال أرنولد، في حال قرر ريال مدريد التعاقد مع اللاعب قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 15 يونيو/حزيران 2025 بالولايات المتحدة.