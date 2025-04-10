تسجيل صوتي لبيكيه يبكي أمام القاضي: أستحق تمثالا وليس تحقيقا

لم يتمالك جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الأسبق نفسه، وبكى أثناء خضوعه للتحقيق في قضية مرتبطة بكأس السوبر الإسباني.

ومثل بيكيه (38 عاما) لدى المحكمة، يوم 15 مارس/آذار الماضي، بصفته متهما في القضية، نظرا لدوره كوسيط في الاتفاق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وإحدى الشركات السعودية الذي بمقتضاه تُقام بطولة السوبر الإسباني في المملكة.

وبموجب الاتفاق تحصل شركة كوسموس، التي ترأسها بيكيه على عمولة سنوية قدرها 4 ملايين يورو، وهو المبلغ محور التحقيق.

وخلال شهادته التي استغرقت ساعة و53 دقيقة، أقر بيكيه، أنه توجه إلى لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني والمتهم الرئيسي في القضية، للمطالبة بعمولته، علما أن الرجلين أكدا أن الاتفاق كان بين الشركة السعودية وكوسموس وأن الاتحاد لم يكن طرفا فيه.

وفي آخر الجلسة طلب بيكيه الإذن من القاضي ليتكلم، وحين أذن له، بدا وكأنه يتحدث باكيا، وفق تسجيل نشرته صحيفة ElPeriodico الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني.

🎧 El audio de Gerard Piqué llorando ante la jueza del caso Supercopa por las comisiones que cobra de Arabia Saudí: "Nadie va a pagar por el daño a mi imagen" pic.twitter.com/QdiO7hTBKD — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) April 10, 2025

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وقال بيكيه متأثرا "الأمر محبط للغاية، فنحن في العام الثالث من هذه القضية، أعتقد أننا قدمنا شيئا لا يُقدّر بثمن للاتحاد الإسباني، إنه العقد الأكبر في تاريخه".

وأضاف "أنا أفهم أننا في إسبانيا يمكن أن ننظر إلى السعودية من زوايا مختلفة، لكني لا أرغب في الدخول في ذلك، لكن الآن مضت 3 سنوات على التحقيق، ومن الناحية الإعلامية، لا يُمكن لأحد أن يتخيل مدى الأذى النفسي الذي يسببه ظهور اسمي يوميا في قضية مثل هذه".

وتابع بيكيه "لا أريد أن أمدح نفسي، لكن إن كنت في أي دولة أخرى في العالم، لأقاموا لي تمثالا".

وأبدى بيكيه استغرابه من استمرار تسريب الوثائق، مشيرا إلى أن الصحافة الإسبانية نشرت 15 فاتورة من الشركة السعودية، قدمها اللاعب المعتزل دليلا قبل ساعات من مثوله لدى المحكمة.

وقال "ما زلت أُفاجَأ أنه حتى بعد 3 سنوات تُسرَّب معلومات من هذا الملف كل يوم. أعتقد أن هذا قلة احترام. فقط البارحة قدمنا مستندات، وسرعان ما ظهرت في الإعلام وبدأ الضجيج من جديد".

وأتم بيكيه "أنا واثق من أن هذه القضية ستُغلق في النهاية، وأتمنى أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن، لكن في النهاية لن يعوّضني أحد عن الضرر الذي لحق بسمعتي".