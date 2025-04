داني أولمو لاعب زجاجي جديد في برشلونة

باتت الحالة البدنية للإسباني داني أولمو لاعب برشلونة مصدر قلق حقيقي للنادي الكتالوني بعد إصابته الأخيرة التي تعرّض في مباراة الفريق ضد أوساسونا يوم الخميس الماضي.

وقرّر هانسي فليك مدرب لبرشلونة استبدال أولمو بعد دقائق من إحرازه الهدف الثاني في مرمى أوساسونا لشعور اللاعب بآلام في فخذه، وفي الوقت نفسه بدا الاستياء واضحا على ملامح المدرب الألماني.

Flick is angry after Olmo gets injured again pic.twitter.com/QdOTiwnvWX

— Karimi (@KarimiFCB) March 27, 2025