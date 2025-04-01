داني أولمو لاعب زجاجي جديد في برشلونة

باتت الحالة البدنية للإسباني داني أولمو لاعب برشلونة مصدر قلق حقيقي للنادي الكتالوني بعد إصابته الأخيرة التي تعرّض في مباراة الفريق ضد أوساسونا يوم الخميس الماضي.

وقرّر هانسي فليك مدرب لبرشلونة استبدال أولمو بعد دقائق من إحرازه الهدف الثاني في مرمى أوساسونا لشعور اللاعب بآلام في فخذه، وفي الوقت نفسه بدا الاستياء واضحا على ملامح المدرب الألماني.

Flick is angry after Olmo gets injured again pic.twitter.com/QdOTiwnvWX — Karimi (@KarimiFCB) March 27, 2025

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وبعدها بساعات أصدر برشلونة بيانا رسميا كشف فيه أن أولمو سيغيب عن الملاعب 3 أسابيع بسبب "إصابة عضيلة في العضلة الضامة للفخذ اليمنى" وهو ما يؤكد أن اللاعب لديه سجل إصابات مقلق بالنظر إلى ماضيه خاصة المواسم الثلاثة الأخيرة.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غاب أولمو عن الفريق الكتالوني في 13 مباراة بداعي الإصابة يُضاف إليها 6 أو 7 مباريات أخرى بسبب الإصابة الجديدة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيفقد خدمات أولمو في المباريات الـ6 القادمة، وهي كالتالي:

برشلونة x جيرونا في الليغا (غاب عنها بالفعل).

أتلتيكو مدريد x برشلونة (إياب نصف نهائي كأس الملك) الأربعاء 2 أبريل/ نيسان.

برشلونة x ريال بييتس (الليغا) السبت 5 أبريل/نيسان.

برشلونة x بوروسيا دورتموند (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا) الأربعاء 9 أبريل/نيسان.

ليغانيس x برشلونة (الليغا) السبت 12 أبريل/نيسان.

بوروسيا دورتموند x برشلونة (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا) الثلاثاء 15 أبريل/نيسان.

Barcelona anunció la ausencia de Dani Olmo durante 3 semanas debido a una lesión Dani Olmo no estuvo presente en 18 partidos, contando el más reciente ante el Girona, y se espera que se pierda 5 más 🤦 ¿Qué opinas de la temporada que está teniendo? 🤔 pic.twitter.com/N8WfJDpCtx — GOAL en español (@Goal_en_espanol) March 31, 2025

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ومن المتوقع أن تنتهي فترة غياب أولمو عن الملاعب قبل مباراة الجولة الـ32 من الليغا ضد سيلتا فيغو المقررة يوم 19 أبريل/نيسان الجاري.

ولا يُعد الوضع الحالي جديدا لأولمو (26 عاما) فرغم إمكانياته ومهاراته التي لا شك فيها فإن الإصابات تحول دون استمراريته بالشكل الأمثل، وذلك بسبب العدد الكبير من المباريات التي يغيب عنها كل موسم.

ففي موسمه الأخير مع لايبزيغ (2023-2024) غاب أولمو عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة 147 يوما مما جعله خارج قائمة الفريق الألماني في 29 مباراة بجميع البطولة، وذلك بسبب 3 إصابات مختلفة.

وفي الموسم الذي سبقه (2022-2023) ابتعد أولمو عن الملاعب 98 يوما حرمته من المشاركة مع لايبزيغ في 20 مباراة بسبب 3 إصابات مختلفة أيضا.

وحتى موسم 2021-2022 لم يكن أفضل حالا، إذ لم يشارك أولمو مع لايبزيغ في 19 مباراة بجميع المسابقات بسبب إصابات أبعدته عن الملاعب لمدة تصل إلى 100 يوم.