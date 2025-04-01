الدوري الأميركي يتخذ قرارا حاسما ضد ياسين شويكو حارس ميسي

مُنع ياسين شويكو الحارس الشخصي لليونيل ميسي من حماية المهاجم الأرجنتيني من خارج خط الملعب خلال مباريات إنتر ميامي الأميركي.

واكتسب الحارس السابق في البحرية الأميركية شهرة واسعة النطاق بعد أن أظهرته مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي متسللين محتملين من إيذاء الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات.

وقررت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم الآن السيطرة الكاملة على الأمن خلال المباريات، ولن يُسمح لشيوكو بالوجود إلا في غرفة خلع الملابس والمناطق المختلطة.

وقال الحارس الشخصي لوسائل إعلام إسبانية "لن يسمحوا لي بالوجود في الملعب بعد الآن".

وتابع أنه "كنت في أوروبا لمدة 7 سنوات، عملت في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولم يقتحم الملعب سوى 6 أشخاص فقط. لقد جئت إلى الولايات المتحدة الأميركية، وخلال 20 شهرا فقط فعل ذلك 16 شخصا بالفعل. هناك مشكلة كبيرة هنا، دعوني أساعد ميسي".