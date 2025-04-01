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الدوري الأميركي يتخذ قرارا حاسما ضد ياسين شويكو حارس ميسي

epa10969128 Inter Miami forward Lionel Messi (R) arrives to the stadium before the friendly match between New York City FC and Inter Miami at the DRV PNK stadium in Fort Lauderdale, Florida, USA, 10 November 2023. Messi will present his eighth Ballon d'Or trophy in a ceremony before the match. Next to Messi is his bodyguard Yassine Cheuko. EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
شويكو الحارس الشخصي لميسي: لن يسمحوا لي بالوجود في الملعب بعد الآن (رويترز)
1/4/2025-|آخر تحديث: 1/4/202502:47 م (توقيت مكة)

مُنع ياسين شويكو الحارس الشخصي لليونيل ميسي من حماية المهاجم الأرجنتيني من خارج خط الملعب خلال مباريات إنتر ميامي الأميركي.

واكتسب الحارس السابق في البحرية الأميركية شهرة واسعة النطاق بعد أن أظهرته مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي متسللين محتملين من إيذاء الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات.

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وقررت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم الآن السيطرة الكاملة على الأمن خلال المباريات، ولن يُسمح لشيوكو بالوجود إلا في غرفة خلع الملابس والمناطق المختلطة.

وقال الحارس الشخصي لوسائل إعلام إسبانية "لن يسمحوا لي بالوجود في الملعب بعد الآن".

وتابع أنه "كنت في أوروبا لمدة 7 سنوات، عملت في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولم يقتحم الملعب سوى 6 أشخاص فقط. لقد جئت إلى الولايات المتحدة الأميركية، وخلال 20 شهرا فقط فعل ذلك 16 شخصا بالفعل. هناك مشكلة كبيرة هنا، دعوني أساعد ميسي".

المصدر : وكالات

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