صدام مروع يتسبب في ثقب بأمعاء سيليسن حارس برشلونة السابق

نُقل حارس مرمى برشلونة السابق، ياسبر سيلسن، على وجه السرعة إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية طارئة إثر اصطدام مروع خلال مباراة فريقه لاس بالماس ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وشوهد حارس المرمى الهولندي، الذي يلعب حاليا مع فريق لاس بالماس، يتقيأ في الجزء الخلفي من سيارة إسعاف.

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وتعرض الحارس الهولندي لإصابة خطيرة خلال مباراة لاس بالماس ضد سيلتا فيغو في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وخرج سيلسن، البالغ من العمر 35 عاما، من مرماه في الدقيقة 23 للتصدي لتمريرة بينية، ليصطدم بمهاجم فيغو، بورخا إغليسياس الذي لم يتمكن من إيقاف اندفاعه قبل أن تصطدم ركبته بأسفل بطن الحارس سيلسن.

وتركت هذه الإصابة سيلسن يتلوى من الألم على الأرض وغير قادر على مواصلة اللعب ليتم تغييره في النهاية بحارس المرمى البديل دينكو هوركاس في الدقيقة الـ27.

وبعد نقله إلى المستشفى شخصت حالته بإصابة في الأمعاء.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه نُقل إلى مستشفى آخر مجهز بمعدات أفضل بينما أفادت صحيفة "إل تشيرينغيتو" بأن سيلسن خضع لعملية جراحية طارئة في فيغو لعلاج ثقب في الأمعاء. ووصفت حالته بأنها مستقرة بعد الجراحة.

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ويحتل لاس بالماس حاليًا المركز الـ19 في الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطة واحدة فقط عن منطقة الأمان.