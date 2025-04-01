4 أطباق بيض جائزة رجل المباراة في الدوري النرويجي

تلقى يان دي بور حارس مرمى فريق برين إف كيه النرويجي هدية غريبة مقابل فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى النرويجي لكرة القدم.

واختير دي بور رجل المباراة، بعد تصديه لركلة جزاء في الشوط الثاني ومنع فريقه الصاعد حديثا من الخسارة بنتيجة ثقيلة في مباراته الافتتاحية ضد حامل اللقب في الموسم الماضي بودو غليمت الفائز بهدف وحيد.

ومقابل أدائه الرائع لم يحصل الحارس على كأس صغيرة أو ميدالية بل كانت جائزة أفضل لاعب عبارة عن 4 أطباق من البيض الطازج مقدمة من متجر محلي صغير مقره في برين بالنرويج.

ولم يتوقع الحارس الهولندي البالغ (24 عاما) هذا النوع من الجوائز في الدوري النرويجي، وبدت ملامحه صامتة خلال التقاط صورة له مع أطباق البيض والتي انتشرت سريعا على مواقع التواصل.

جوائز غريبة

وبجائزته الغريبة انضم الهولندي إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين في مختلف بطولات العالم الذين حصلوا على جوائز طريفة في السابق.

فاز قائد فريق ماميلودي صن داونز، هلومفو كيكانا بحزمة بيانات مجانية بعد اختياره كأفضل لاعب في مباراة بالدوري الجنوب أفريقي عام 2018، كما عاد إلى بيته بشريحة هاتف عملاقة.

Meanwhile in South Africa, this player got 5GB of data as his award for being named Man of the Match… 😂😂 pic.twitter.com/PugWWtMDZu — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) January 8, 2018

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وبعد مساعدته في هزيمة غريمه الأبدي بوكا جونيورز في كأس السوبر الأرجنتيني 2018، حصل حارس مرمى ريفر بليت المخضرم فرانكو أرماني على جائزة أفضل لاعب في المباراة وهي عبارة عن تاج ورقي عليه شعار شركة برغر كينغ للوجبات السريعة.

Modern Football Is Rubbish: Burger King Ensure River Plate Goalkeeper Quite Literally Crowned 'Man Of The Match' Against Boca Juniors (Photo) https://t.co/c6W4gkhHgB via @waatpies pic.twitter.com/Damqj8s91S — Who Ate All The Pies (@waatpies) March 15, 2018

في عام 2020، فاز الجزائري سعيد بن رحمة بنسخة من لعبة الفيديو "كراش بنديكوت 4" (Crash Bandicoot 4) نظير أدائه المتميز وتسجيله هدفين لفريقه برينتفورد ضد فولهام في الجولة الرابعة من كأس كاراباو.

بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر خلال فترة إعارته إلى ريال سوسيداد في موسم 2019-2020، تلقى لاعب خط وسط أرسنال الحالي مارتن أوديغارد سمكة كبيرة كهدية قدمها له أحد المتاجر المحلية.

وفي الدوري الأسكتلندي الممتاز، بدا كونور سامون لاعب فريق بارتيك ثيسل في غاية السعادة عام 2018 بعد أن قدم له رعاة المباراة بيتزا كبيرة مقابل تسجيله هدفا ضد دندي.