رياضة

4 أطباق بيض جائزة رجل المباراة في الدوري النرويجي

حارس مرمى في الدوري النرويجي يحصل على جائزة غريبة
دي بور حارس مرمى فريق برين إف كيه النرويجي يحمل أطباق البيض (مواقع التواصل)
1/4/2025

تلقى يان دي بور حارس مرمى فريق برين إف كيه النرويجي هدية غريبة مقابل فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى النرويجي لكرة القدم.

واختير دي بور رجل المباراة، بعد تصديه لركلة جزاء في الشوط الثاني ومنع فريقه الصاعد حديثا من الخسارة بنتيجة ثقيلة في مباراته الافتتاحية ضد حامل اللقب في الموسم الماضي بودو غليمت الفائز بهدف وحيد.

ومقابل أدائه الرائع لم يحصل الحارس على كأس صغيرة أو ميدالية بل كانت جائزة أفضل لاعب عبارة عن 4 أطباق من البيض الطازج مقدمة من متجر محلي صغير مقره في برين بالنرويج.

ولم يتوقع الحارس الهولندي البالغ (24 عاما) هذا النوع من الجوائز في الدوري النرويجي، وبدت ملامحه صامتة خلال التقاط صورة له مع أطباق البيض والتي انتشرت سريعا على مواقع التواصل.

 

جوائز غريبة

وبجائزته الغريبة انضم الهولندي إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين في مختلف بطولات العالم الذين حصلوا على جوائز طريفة في السابق.

فاز قائد فريق ماميلودي صن داونز، هلومفو كيكانا بحزمة بيانات مجانية بعد اختياره كأفضل لاعب في مباراة بالدوري الجنوب أفريقي عام 2018، كما عاد إلى بيته بشريحة هاتف عملاقة.

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وبعد مساعدته في هزيمة غريمه الأبدي بوكا جونيورز في كأس السوبر الأرجنتيني 2018، حصل حارس مرمى ريفر بليت المخضرم فرانكو أرماني على جائزة أفضل لاعب في المباراة وهي عبارة عن تاج ورقي عليه شعار شركة برغر كينغ للوجبات السريعة.

في عام 2020، فاز الجزائري سعيد بن رحمة بنسخة من لعبة الفيديو "كراش بنديكوت 4" (Crash Bandicoot 4) نظير أدائه المتميز وتسجيله هدفين لفريقه برينتفورد ضد فولهام في الجولة الرابعة من كأس كاراباو.

 

بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر خلال فترة إعارته إلى ريال سوسيداد في موسم 2019-2020، تلقى لاعب خط وسط أرسنال الحالي مارتن أوديغارد سمكة كبيرة كهدية قدمها له أحد المتاجر المحلية.

وفي الدوري الأسكتلندي الممتاز، بدا كونور سامون لاعب فريق بارتيك ثيسل في غاية السعادة عام 2018 بعد أن قدم له رعاة المباراة بيتزا كبيرة مقابل تسجيله هدفا ضد دندي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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