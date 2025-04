4 أطباق بيض جائزة رجل المباراة في الدوري النرويجي

تلقى يان دي بور حارس مرمى فريق برين إف كيه النرويجي هدية غريبة مقابل فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى النرويجي لكرة القدم.

واختير دي بور رجل المباراة، بعد تصديه لركلة جزاء في الشوط الثاني ومنع فريقه الصاعد حديثا من الخسارة بنتيجة ثقيلة في مباراته الافتتاحية ضد حامل اللقب في الموسم الماضي بودو غليمت الفائز بهدف وحيد.

ومقابل أدائه الرائع لم يحصل الحارس على كأس صغيرة أو ميدالية بل كانت جائزة أفضل لاعب عبارة عن 4 أطباق من البيض الطازج مقدمة من متجر محلي صغير مقره في برين بالنرويج.

ولم يتوقع الحارس الهولندي البالغ (24 عاما) هذا النوع من الجوائز في الدوري النرويجي، وبدت ملامحه صامتة خلال التقاط صورة له مع أطباق البيض والتي انتشرت سريعا على مواقع التواصل.

وبجائزته الغريبة انضم الهولندي إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين في مختلف بطولات العالم الذين حصلوا على جوائز طريفة في السابق.

فاز قائد فريق ماميلودي صن داونز، هلومفو كيكانا بحزمة بيانات مجانية بعد اختياره كأفضل لاعب في مباراة بالدوري الجنوب أفريقي عام 2018، كما عاد إلى بيته بشريحة هاتف عملاقة.

Meanwhile in South Africa, this player got 5GB of data as his award for being named Man of the Match… 😂😂 pic.twitter.com/PugWWtMDZu

