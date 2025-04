هل أنهت الإصابة موسم هالاند مع مانشستر سيتي؟

ألمح مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة إلى أن هدّافه النرويجي إيرلينغ هالاند سيغيب عن معظم المباريات المتبقية للفريق في الثلث الأخير من الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقرّر الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي، استبدال هالاند في الدقيقة 60 من مباراة الفريق ضد بورنموث التي أقيمت، يوم الأحد الماضي، لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب شعوره بآلام في كاحله الأيسر.

وقال مانشستر سيتي في بيان نشره في موقعه الرسمي "نؤكد تعرّض إيرلينغ هالاند لإصابة في كاحله الأيسر، وذلك خلال فوز الفريق على بورنموث".

وأضاف "خضع هالاند لفحوصات أولية في مانشستر، صباح الاثنين، وسيطلب استشارة مختص لتحديد مدى خطورة الإصابة، إذ لا يزال التقييم جاريا لتحديد التشخيص النهائي".

وختم البيان "من المتوقع أن يكون هالاند لائقا في الوقت المناسب للمشاركة في بقية الموسم بما في ذلك كأس العالم للأندية في الصيف المقبل".

وترى صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الفقرة الأخيرة من البيان تشير إلى أن هالاند لن يكون بإمكانه تقديم شيء هام للفريق في حال عودته قبل نهاية موسم 2024-2025، خاصة وأن اللاعب سيغيب عن مواجهة نوتنغهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشوهد هالاند بعد المباراة ضد بورنموث، وهو يمشي بعكازين، الأمر الذي أصاب مشجعي مانشستر سيتي بالقلق الشديد على هدّاف الفريق.

Erling Haaland seen leaving Bournemouth in a protective boot and crutches. 🤕

وحتى هذه اللحظة من المقرر، أن يفقد مانشستر سيتي خدمات هالاند في المباريات الـ5 المقبلة على الأقل، منها ديربي مدينة مانشستر، في انتظار الكشف عن التشخيص النهائي للإصابة.

يُذكر، أن مانشستر سيتي يسعى إلى إنقاذ موسمه بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما أنه ينافس بقوة من أجل حجز مكان يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

Erling Haaland's injury is expected to see him miss most of the rest of the season, per multiple reports.

Man City still have:

▫️ The Manchester derby on Sunday

▫️ A fight for a UCL place

▫️ The FA Cup semifinals in late April

Damn. pic.twitter.com/qMSn5Vuqzq

— B/R Football (@brfootball) March 31, 2025