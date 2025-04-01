موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فريق ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل/نيسان المقبل على ملعب أنفيلد، ويبدأ ديربي مرسيسايد العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر.

ولا شك في أن مواجهة ملعب أنفيلد ستذكر بالمجريات الساخنة لمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2 الشهر الماضي في الديربي الأخير على ملعب غوديسون بارك قبل انتقال إيفرتون إلى ملعبه الجديد.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون:

beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ليفربول في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 38 فوزا مقابل 14 لإيفرتون، وانتهت 30 مباراة بالتعادل.

ويتصدر "الريدز" الترتيب بفارق كبير يبلغ 12 نقطة، قبل تسع مباريات من نهاية الدوري، عن أقرب مطارديه أرسنال الذي يفتتح المرحلة غدا الثلاثاء مستضيفا جاره اللندني فولهام.

ويقدم الفريق "الأحمر" أداء ثابتا هذا الموسم مع مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت، ويتألق مهاجمه المصري المخضرم محمد صلاح متصدر ترتيب الهدافين (27 هدفا) والتمريرات الحاسمة (17) في انجاز رائع لابن الثانية والثلاثين.

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في المقابل، يسعى إيفرتون بقيادة المدرب المخضرم ديفيد مويس إلى وقف نزيف النقاط بعد تعادله أربع مرات تواليا ليحتل إلى المركز الخامس عشر في الترتيب، علما أنه لم يخسر في آخر تسع مباريات في الدوري.

وفي 19 زيارة له إلى ملعب أنفيلد، لم يحقق مويس أي انتصار.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد إيفرتون

كيليهير، كوانساه، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، جرافنبرتش، ماك أليستر، صلاح، سوبوسلاي، دياز، جاكبو.

تشكيلة إيفرتون المتوقعة ضد ليفربول

بيكفورد، أوبراين، تاركوفسكي، برانثويت، يونغ، غاي، غارنر، هاريسون، دوكوري، ألكاراز، بيتو.