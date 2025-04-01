صن داونز يهزم الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

اقترب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه الثمين على ضيفه الترجي التونسي 1-0، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية.

ويدين صن داونز بالفضل، في هذا الفوز، لمهاجمه الناميبي بيتر شالوليلي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 54 بعد أن هيأ له زميله الكرة بالرأس أمام المرمى مباشرة، ليسدد على يمين البشير بن سعيد، حارس مرمى الترجي.

وحقق صن داونز أول انتصاره على الترجي منذ أن تغلب عليه 2 -0 في دور المجموعات من البطولة القارية يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2000.

🚨🚨🚨🚨🚨 ماميلودي صن داونز 1-0 الترجي الرياضي التونسي بيتر شالوليلي يتقدم لصنداونز بالهدف الاول #دوري_ابطال_افريقيا pic.twitter.com/8zNFqXVdWE — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) April 1, 2025

وفي آخر مواجهتين، فاز الترجي 1-0 في ذهاب وإياب الدور قبل النهائي ليصعد الفريق التونسي إلى نهائي النسخة الماضية للبطولة قبل الخسارة أمام الأهلي المصري.

وسبق لصن داونز الفوز بلقب بطل أفريقيا عام 2016، بينما توج الترجي باللقب أربع مرات في أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

ويستضيف الترجي نظيره صنداونز، على ملعب حمادي العقربي في رادس في لقاء الإياب في 8 أبريل/نيسان، على أن يواجه المتأهل بينهما في نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأهلي المصري، حامل اللقب، والهلال السوداني.