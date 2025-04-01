شاهد وفاة ملاكم نيجيري بعد انهياره في نزال

تُوفي الملاكم النيجيري المحترف غابرييل أولواسيغون "ساكسيس" أولانريواجو بشكل مأساوي بعد انهياره خلال نزال في غانا، وفق ما ذكره موقع "بي بي سي" أمس الاثنين.

وكان أولواسيغون، البالغ من العمر 31 عاما، يتنافس ضد جون مبانجو في صالة بوكوم للملاكمة في أكرا، عندما أصيب بجروح خطيرة في الجولة الثالثة من المواجهة.

وانهار بطل الوزن الخفيف الثقيل السابق، وهو بطل وطني سابق وبطل غرب أفريقيا للوزن الخفيف الثقيل، في الجولة الثالثة دون أن يتلقى أي لكمة، وتلقى الإسعافات الأولية في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى محلي، حيث تم إعلان وفاته بعد 30 دقيقة من وصوله.

وقالت هيئة الملاكمة الغانية، في بيان، "أعلن مجلس الملاكمة النيجيري أن أولواسيغون لائق طبيا بشهادة ملاكم محترف قبل أن يوافق مجلس الملاكمة النيجيري على المسابقة الدولية".

وأضافت "قبل بضع ثوانٍ من نهاية الجولة الثالثة، تراجع أولواسيغون إلى الوراء أثناء القتال واتكأ على الحبال بظهره دون أن يتلقى أي لكمة من خصمه".

El boxeador nigeriano Gabriel Oluwasegun se desploma en el ring durante un combate en Accra y fallece trágicamente a causa de una convulsión fatal. El mundo del boxeo lamenta su pérdida.#diariodelpaís pic.twitter.com/LUXOv4IgDI — Diario del Pais (@DiarioDelPaisRD) April 1, 2025

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وتابعت "أحس الحكم ريتشارد أميفي بالخطر، فلوح بيده معلنا نهاية القتال، ودعا على الفور طبيب الحلبة بدعم من المسعفين للمساعدة في إنعاش الملاكم".

وقال الأمين العام لمجلس الملاكمة النيجيري، ريمي أبوديرين، لـ"بي بي سي سبورت أفريكا" "نحن مدمرون حقا"، ووصف أولواسيغون بأنه "ملاكم لا يعرف الخوف". هذا ليس ما كنا نتوقعه. سنكون على قدر مسؤوليتنا ونحرص على دعم الأسرة.

كشف باباتوندي أوجو، المدرب السابق لفريق أولانريواغو، أنه نصح الملاكم بعدم خوض نزال في اللحظات الأخيرة. وقال أوجو "لا يمكنك خوض نزال في لحظة خاطفة، بل تحتاج إلى شهر على الأقل للاستعداد". وأضاف "أشعر بحزن شديد لفقدانه. رحمه الله".

وتشير تقارير طبية محلية إلى احتمال إصابة أولانريواغو بسكتة قلبية، لكن لم يتم تأكيد سبب الوفاة.