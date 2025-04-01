شاهد.. نيمار يثير الجدل بتصرف أغضب جماهير سانتوس

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، العائد مؤخرا إلى فريقه الأم سانتوس، جدلا واسعا، وتعرّض لانتقادات بسبب ظهوره في دوري الملوك بعد ساعات من خسارة فريقه أول مباراة في الدوري المحلي.

وخسر سانتوس، أمس الاثنين، من فاسكو دا غاما 1-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري البرازيلي، وفي اليوم التالي ظهر نيمار في دوري الملوك (King’s League).

🚨 Toujours blessé, Neymar passe son temps à assister aux matchs de son équipe de Kings League : le Furia FC ! 🇧🇷😄 L'attaquant brésilien se permet même de faire quelques provocations 😭😭😭😭 pic.twitter.com/my0aEYuCqG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 1, 2025

جاء ذلك في فترة لا يزال فيها نيمار بمرحلة التعافي من إصابته التي أبعدته عن سانتوس لمدة شهر تقريبا، كما حرمته من التواجد في قائمة منتخب البرازيل التي فازت على كولومبيا 2-1، وخسرت من الأرجنتين 1-4 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان من المتوقع أن يتواجد نيمار على مدرجات ملعب ساو غانواريو لدعم فريقه سانتوس في الموسم الجديد من الدوري البرازيلي، لكن هذا لم يحدث ليعتقد الجميع أن يخضع للعلاج والتأهيل من إصابته.

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لكن الصادم بالنسبة لجماهير سانتوس هو رؤيتهم لنجمهم نيمار وهو يتابع مباراة فريقه فوريا إف سي ضد ريال إيليت في دوري الملوك، وهي بطولة كرة قدم يمتلك فيها النجم البرازيلي أحد الفرق.

🎙️#KingsLeague | ÚLTIMA HORA 🔴 😂 Neymar ya disfruta de la Kings League Brasil con Furia FC y le envía un mensaje a LuquEt4 pic.twitter.com/cTwc6d7lff — EL TRONO (@ElTronoKL) March 29, 2025

وخلال المباراة المذكورة كاد نيمار أن ينفذ ركلة جزاء، يُسمح لرئيس الفريق بفعل ذلك بموجب قوانين البطولة، لكنه ترك هذه المهمّة لصديقه كريس غيديس، الذي سدد الكرة على طريقة بانينكا.

وجلس نيمار على مقاعد بدلاء فريقه فوريا إف سي محاطا بعدد من المؤثرين البرازيليين، وعلى الجانب الآخر كان فريق ريال إيليت مدعوما بالمغنية البرازيلية لودميلا التي أهدرت ركلة جزاء لفريقها.

وانتهت المباراة بفوز فريق فوريا إف سي بنتيجة 4-2، وبكثير من الجدل حول نيمار الذي "يضع معظم تركيزه على الأمور الترفيهية، في الوقت الذي يفترض أنه يتعافى فيه من إصابته"، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

🎙️KingsLeague 🇧🇷 | 🚨ÚLTIMA HORA 📌Final da partida: A equipa da FURIA vence a Real Elite por 4-2 e juntasse aos Nyvelados no topo da classificação do split. pic.twitter.com/gax1ENDBm1 — Portal Kings League Portugal 🇵🇹 (@KingsLeague_pt) March 31, 2025

وقال أحد المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتقدا اللاعب "يعرف كل مشجع لسانتوس أهمية عودة نيمار إلى النادي من حيث التسويق، والإيرادات، والتقدير، والسمعة، لكن هذا لا يجعله محصنا ضد الانتقادات، ما يحدث الآن من خلال مشاركته في دوري الملوك هو أمر سخيف.

Todo torcedor do Santos sabe a dimensão da volta do Neymar para o clube – marketing, receitas, reconhecimento e estrutura. Quando joga, decide também em campo. Só que isso não pode deixá-lo imune a críticas, principalmente pela Kings League. É absurdo o que tá rolando. pic.twitter.com/1ZZ4jjBwAr — Luiz Felipe Longo (@longo_lf) April 1, 2025

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وعاد نيمار (33 عاما) إلى سانتوس أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي، ومنذ ذلك الوقت لعب مع فريقه الجديد القديم 7 مباريات سجّل فيها 3 أهداف وصنع مثلها.