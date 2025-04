إسبانيا تخطف جوهرة ريال مدريد من المغرب

اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم خطوة استباقية قبل نظيره المغربي باستدعائه اللاعب تياغو بيتارتش جوهرة ريال مدريد إلى منتخب "لاروخا".

وذكرت صحيفتا "ماركا" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتان أن المدرب ديفيد نيتوريو استدعي بيتارتش للمشاركة في 3 حصص تدريبية مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاما.

من جهتها، أكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن هذه الخطوة جاءت ردا على ما وصفته "التهديد المغربي المحتمل" باستدعاء بيتارتش إلى منتخب "أسود الأطلس".

وحاول مسؤولو المغرب قبل شهر استدعاء بيتارتش لمنتخب تحت 17 عاما -الذي يشرف عليه المدرب الوطني نور الدين النيبت- بعد أن تابعوا تطوّره منذ شهور وأدركوا إمكانياته الكبيرة ومستقبله الواعد.

وقرّر بيتارتش (17 عاما) بنفسه تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من المغرب الذي كان يأمل في ضمه نظرا لأصوله المغربية من ناحية والده وأجداده المنحدرين من مدينة الحسيمة.

وسيكون بيتارتش من بين 26 لاعبا تم استدعاؤهم لمنتخب إسبانيا تحت 18 عاما، ليخوض معسكرا تدريبيا يبدأ اليوم الثلاثاء وينتهي يوم 9 أبريل/نيسان الجاري.

ووُلد الموهبة في 3 أغسطس/آب 2007 في فوينلابرادا وهي إحدى ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، ويلعب حاليا في الفريق الثاني لأكاديمية "لافابريكا" التابعة للنادي الملكي، كما حظي بفرصة اللعب مع فريق الميرينغي لأقل من 19 عاما تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

The player with the nice roulette and the assist here is Thiago Pitarch, the new central midfielder of Morocco & Real Madrid U19 ⭐ pic.twitter.com/yfp1vGHYjh

— Lionstalk (@lions_talk_) March 4, 2025