النزال "الحلم" بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا

تخطط منصة نتفليكس للاستثمار أكثر في عالم الملاكمة، وقد ينتهي الأمر ببث النزال "الحُلم" المحتمل بين الثنائي البريطاني الأسطوري في الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا.

وتسعى المنصة الشهيرة حاليا للحصول على حقوق بث النزال المحتمل بين فيوري وجوشوا، والذي وُصف بأنه "معركة بريطانيا" في حال الوصول إلى اتفاق بخصوصه.

ويتوقف إجراء هذا النزال المُرتقب على قرار من فيوري الملقب "بملك الغجر"، ويقضي بعدوله عن قرار الاعتزال.

وكان فيوري قد أغلق الباب أمام إمكانية إجراء هذا النزال في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما أعلن اعتزاله للمرة الخامسة، وذلك بعد خسارتين متتاليتين أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك.

ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يقدّم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عرضا ماليا ضخما من أجل إقناع فيوري بالعودة من الاعتزال ومواجهة جوشوا، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت "قد تساهم نتفليكس في تمويل العرض المالي الذي سيقدمه آل الشيخ لفيوري؛ من أجل إتمام أكبر نزال في تاريخ الملاكمة البريطانية".

وأتمت الصحيفة "من المرجح أن يكون المبلغ المدفوع مذهلا جدا لإقناع فيوري بارتداء القفازات مجددا".

وإذا نجحت هذه الجهود فإن نتفليكس ستسعى للاستحواذ على حقوق بث هذا النزال بين فيوري (36 عاما) وجوشوا (35 عاما).

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ويأمل جوشوا في إقامة هذا النزال، حيث يحلم بذلك منذ عقد تقريبا، وقال "أشعر أنه سيكون النزال الأفضل بالنسبة لي. قد يقول البعض إن نزالي ضد جوزيف باركر أو شخص آخر، لا أدري".

وأضاف "نزالي مع فيوري سيكون بين رجلين عظيمين كما أنه رائع من الناحية التجارية، يمكن القول إن هذا النزال تأخر لسنوات، لكن في الواقع فإن فئة الوزن الثقيل لا تزال مزدهرة".

ووفق تقارير إعلامية، فإن عملاق الترفيه نتفليكس "يتحرك بقوة من أجل الحصول على حقوق أحداث الملاكمة الكبرى في العالم"، خاصة بعد النجاح الكبير الذي ترافق مع عرضه النزال المثير للجدل بين الأميركيين مايك تايسون وجيك بول في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وحصلت نتفليكس مؤخرا على حقوق بث النزال المنتظر بين الأيرلندية كاتي تايلور (38 عاما) وأماندا سيرانو من بورتوريكو (36 عاما) والمقرر أن يقام في الصيف المقبل وبالتحديد يوم 11 يوليو/تموز 2025.