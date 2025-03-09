"جيمس بوند الجديد".. أناقة مدرب إكوادوري تلفت أنظار عشاق كرة القدم

خطف سيغوندو كاستيلو مدرب فريق برشلونة الإكوادوري الأضواء وبات حديث وسائل الإعلام المختلفة بسبب إطلالاته خلال المباريات التي يتواجد فيها على الدكة مع فريقه.

وظهر كاستيلو خلال المباراة الأخيرة لبرشلونة ضد كورينثيانز في كأس ليبرتادوريس مرتديا بدلة أنيقة جعلته محط اهتمام الجميع إلى درجة أن مظهره كان أكثر جذبا للانتباه من الفوز العريض لفريقه على منافسه البرازيلي 3-0.

واعتاد اللاعب السابق لإيفرتون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي على ارتداء ملابس أنيقة وملفتة للنظر في كل المباريات التي يقود فيها فريقه.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن غالبية المتابعين لم يهتموا بخطط كاستيلو التدريبية وتكتيكاته في اللعب، بل تفاعلوا مع إطلالته المميزة خصوصا في المباراة الأخيرة.

وكتب أحدهم: "يا له من رجل!"، بينما علق آخر مازحا: "عندما تكون المباراة في الثامنة وحفل التخرج في العاشرة!".

وكانت أكثر التعليقات لفتا للانتباه "اجعلوه جيمس بوند الجديد"، في إشارة إلى أناقته الجذابة التي لفتت الأنظار عالميا.

ودخل كاستيلو مجال التدريب عام 2022 بعد عامين من اعتزاله اللعب، إذ عمل مساعدا لمدرب فريقه السابق برشلونة.. في الاكوادور، قبل أن يتولى المسؤولية الكاملة العام الماضي.

وخلال مسيرته كلاعب دافع كاستيلو عن ألوان فريقي إيفرتون وولفرهامبتون الإنجليزيين بين عامي 2008 و2010، كما لعب مع النجم الأحمر الصربي.

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وامتدت مسيرته الكروية إلى المكسيك والسعودية حيث لعب للهلال، قبل أن يعود إلى موطنه الإكوادور، وعلى الصعيد الدولي مثّل منتخب بلاده في 87 مباراة، وشارك في كل مبارياته خلال بطولة كأس العالم 2006.