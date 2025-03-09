بوغبا يدعم سكان غزة بوجبات غذائية خلال شهر رمضان المبارك

طالب نجم كرة القدم الفرنسية بول بوغبا بمكافحة الجوع ودعم سكان قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وانتشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي لوجبات توزيع الطعام مجانا على بعض النازحين في مراكز الإيواء بدعم مباشر من بوغبا، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وكتب بوغبا عبر حسابه الرسمي في إنستغرام "الجوع لا يعرف حدودا، واللطف لا حدود له".

وأضاف "سويا يمكننا أن نحدث فرقا من خلال إطعام المحتاجين، وجبة بسيطة يمكن أن تجلب الأمل والدفء والقوة لمن يواجهون الصعوبات".

وأتم بوغبا "لنشارك في هذه الحملة حتى نتأكد أن لا أحد ينام جائعا".

وحظيت هذه الحملة بإعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أشادوا بموقف اللاعب المسلم.

وتعمّقت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر، وهو القرار المستمر لليوم الثامن على التوالي.

ومن أهم هذه المعابر كرم أبو سالم التجاري، وهو الوحيد المخصص لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، ليضاعف إغلاقه معاناة أكثر من مليوني شخص لم يلتقطوا أنفاسهم بعدُ من حرب إبادة تواصلت على مدار 15 شهرا.

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ويُعد بوغبا واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم ممن يحرصون بشكل دائم على دعم القضية الفلسطينية، خاصة في كل مرة تتصاعد فيها الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وسبق لبوغبا (31 عاما) أن دعم أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة في مايو/آيار 2021 عقب محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة الرامية إلى تهجيرهم.

حينها كان بوغبا لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ونشر صورة عبر خاصية الصور في إنستغرام، وعلّق عليها "العالم يحتاج إلى السلام والحب، سيحل العيد قريبا فدعونا نحب بعضنا البعض".

وأضاف إلى منشوره الوسم "نصلي من أجل فلسطين".

وبعدها بأيام ظهر بوغبا في مقطع فيديو وهو يحمل العلم الفلسطيني بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

🎥🔴 أحد المشجعين يُهدي #بوغبا علم فلسطين & الفرنسي يرفعه في أرجاء الملعب بعد المباراة 🇵🇸 pic.twitter.com/nlaJN025CI — صحيفة مانشستر يونايتد 🇵🇸 (@MUFCMENA) May 18, 2021

في ذلك المقطع التقط بوغبا علم فلسطين من أحد المشجعين في أولد ترافود ثم توجه إلى زميله السابق أمادو ديالو وقاما بجولة في أرجاء الملعب.