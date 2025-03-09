شاهد.. نابولي‭ ‬يهزم فيورنتينا ويطارد إنتر على صدارة الدوري الإيطالي

حقق نابولي فوزا مستحقا 2-1 على ضيفه فيورنتينا على ملعب دييغو مارادونا، اليوم الأحد، ليواصل مطادرة إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن إنتر المتصدر، الذي حول تأخره إلى فوز 3-2 على مونزا أمس السبت. وظل فيورنتينا في المركز السابع برصيد 45 نقطة.

وقبل المباراة، نظم المشجعون أنفسهم خلف المرميين لمطالبة نابولي ببذل قصارى جهده، واستجاب اللاعبون وهيمنوا على الشوط الأول.

وخلال الدقائق الأولى من المباراة، أمطر نابولي منطقة جزاء فيورنتينا بالتمريرات العرضية وتمريرات باتجاه روميلو لوكاكو.

وأنقذ ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا محاولة من مسافة قريبة من جياكومو راسبادوري وبعد دقائق وصلت الكرة أخيرا إلى لوكاكو في الدقيقة 26.

وأخفق دي خيا في الإمساك بالكرة بعد تسديدة بعيدة المدى من زميله السابق في مانشستر يونايتد سكوت مكتوميناي، وكان لوكاكو في المكان المناسب، ليضع الكرة في الشباك.

وتصدى حارس فيورنتينا بقدمه لمحاولة أخرى من راسبادوري، وفي واحدة من محاولاته الهجومية القليلة، حصل فيورنتينا على ركلة ركنية حولها مويس كين بضربة رأس علت العارضة.

صافرة النهاية 🔚

نابولي يحقق فوزاً غالياً على فيورنتينا 2-1 ويبقى مطارداً لإنتر في الصدارة بفارق نقطة شاهد أهداف المباراة#نابولي_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/azqVqTT71M — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 9, 2025

وتواصل ضغط نابولي وأطلق جيوفاني دي لورنسو تسديدة قوية ارتدت من القائم، وأنقذ الحارس بقدمه محاولة من ليوناردو سبينازولا.

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وجاء الشوط الثاني أكثر هدوءا إلى أن تصدى دي خيا لمحاولة من راسبادوري وبعد مرور ساعة من اللعب، حصل مهاجم نابولي على مكافأته.

ولعب لوكاكو تمريرة مثالية داخل المنطقة باتجاه راسبادوري الذي سيطر على الكرة قبل أن يطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك.

وقلص فيورنتينا الفارق بعد 6 دقائق عندما لعب كين تمريرة بالكعب حولها ألبرت جودموندسون إلى داخل الشباك.

وبهذا يعود فريق أنطونيو كونتي إلى درب الانتصارات بعد 5 مباريات دون فوز.