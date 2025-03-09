أنكالاف يهزم بيريرا ليصبح بطل "يو إف سي" لوزن خفيف الثقيل

تغلب ماجوميد أنكالاف على أليكس بيريرا ليصبح بطل وزن خفيف الثقيل في الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي"، بعد فوزه بقرار إجماع الحكام في ليلة "يو إف سي 313" أمس السبت، ليُكبد بيريرا هزيمته الأولى في هذا الوزن.

وتفوق الروسي أنكالاف، الذي لم يخسر منذ مارس/آذار 2018، على بطل الكيك بوكسينغ السابق بيريرا في صراع القدمين بفضل الضغط القوي للأمام واقتراب ركبتيه من جسمه، وترك البرازيلي منهكا بعد أن ثبته على الحبال وأوسعه ضربا.

وقال أنكالاف بعد فوزه أخيرا بحزام البطولة عقب تعادله مع البولندي يان بلاخوفيتش في أول مباراة له على لقب "يو إف سي" في ديسمبر/كانون الأول 2022 "لا أستطيع حتى التعبير عن ذلك بالكلمات. لقد كان انتظارا طويلا. هذا هو حلمي موجود على خصري".

وركل بيريرا، الذي فاز في آخر 4 مباريات بالضربة القاضية، ساق أنكالاف عدة مرات في وقت مبكر من النزال. لكن أنكالاف انتفض في الجولة الثانية، ووجه له ضربة يسارية وترك بيريرا يترنح قبل ثوانٍ فقط من جرس نهاية الجولة.

وواصل أنكالاف الضغط في الجولة التالية ووجه ضربات قوية من مسافة قريبة إلى بيريرا في حين قاوم محاولاته لإسقاطه، وساعدت مهارات أنكالاف الفائقة في تثبيت بيريرا على الحبال واستنزاف طاقته في الجولة الرابعة.

ودفع مدربو بيريرا للعودة بقوة ليتمكن من إسقاط أنكالاف في الجولة الأخيرة وسدد له ركلة في رأسه. لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع الحكام، إذ تكبد بطل الوزن المتوسط السابق الهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية في فنون القتال المختلطة.

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وقال أنكالاف "كانت الخطة قائمة على الضغط بقوة عليه. كل من يواجهه يحاول مقاومته فقط، لكنني أردت التأكد من أنني أقاتل باعتباري صاحب اليد العليا".

وقال بيريرا إنه كان يعلم أنه سيخوض حربا، لكن أنكالاف لم يلحق به الكثير من الضرر.