موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام مباراة برشلونة وبنفيكا يوم الثلاثاء 11 مارس/آذار الجاري على ملعب "لويس كومبانيس" في مدينة برشلونة الإسبانية.

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وتبدأ الساعة 8:45 مساء (20:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، (19:45 بتوقيت القاهرة).

ورغم طرد مدافعه باو كوبارسي مبكرا في الدقيقة 22، فاز برشلونة في بماراة الذهاب على بنفيكا في عقر داره 1-صفر، بفضل الأداء الرائع من حارسه البولندي تشيزني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بنفيكا

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناتين التاليتين:

beIN Sports HD 2 (تعليق حفيظ دراجي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى بنفيكا وبرشلونة في 13 مباراة، انتهت 6 منها بفوز برشلونة و3 بفوز بنفيكا 4 بالتعادل.