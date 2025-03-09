شاهد.. أتلتيكو مدريد يهدر الصعود لصدارة الدوري الإسباني بهزيمة صادمة

سجل ماورو أرامباري هدفين قرب النهاية ليقود خيتافي للفوز 2-1 على 10 لاعبين لضيفه أتلتيكو مدريد ليفوّت فريق المدرب دييغو سيميوني فرصة ذهبية للتقدم إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ويتصدر برشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة، الدوري وله 57 متقدما بفارق نقطة واحدة على أتلتيكو، و3 نقاط على ريال مدريد الذي يستضيف رايو فايكانو في وقت لاحق من اليوم.

ومنح البديل ألكسندر سورلوث التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 75 بعد ركلة جزاء احتسبت عقب مراجعة طويلة لحكم الفيديو المساعد بعد وجود لمسة يد. واعترض صاحب الأرض بشدة على القرار.

وبعد لحظات من حصول أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو على بطاقة حمراء في الدقيقة 88 عقب تدخل عنيف، تمكن أرامباري من إدراك التعادل متابعا كرة مرتدة.

وانتزع أرامباري الفوز لخيتافي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما تابع تسديدة دييغو ريكو المرتدة في شباك الحارس يان أوبلاك.