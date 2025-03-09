موعد مباراة النصر ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر السعودي ضد استقلال طهران الإيراني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين على ملعب الأول بارك في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

التقى الفريقان 4 مرات، انتهت 2 بفوز النصر وواحدة بفوز الاستقلال والرابعة (مباراة الذهاب) بالتعادل.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة النصر واستقلال طهران:

beIN Sports AFC 1 HD (تعليق عبد الله الغامدي)

Alkass Ten HD (تعليق خالد الحدي)

يخوض النصر المواجهة القارية على وقع عدم فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، إذ إلى جانب تعادله 0-0 مع استقلال طهران خسر أمام العروبة 1-2 وتعادل مع الشباب 2-2 في الدوري.

ويتسلح النصر بعودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة بعدما غاب عن التعادل السلبي بمباراة الذهاب.

كما يعوّل النصر على عودة العديد من لاعبيه افتقدهم في الذهاب، حيث أشارت الصحف المحلية إلى أن الفريق الطبي منح الضوء الأخضر للثنائي الإسباني إيميريك لابورت والبرتغالي أوتافيو دا سيلفا، إلى جانب رونالدو متصدر ترتيب الهدافين في الدوري، بعدما قرر المدرب الإيطالي ستيفان بيولي إراحته ذهابا.

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وستقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع في مدينة جدة السعودية اعتبارا من ربع النهائي.