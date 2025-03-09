موراتا أغلى لاعب إسباني بالقيمة الإجمالية للانتقالات

عُرف المهاجم ألفارو موراتا مهاجم ميلان الإيطالي حاليا -والمُعار إلى غلطة سراي التركي- بكثرة تنقلاته بين الأندية، وهو ما جعله اللاعب الإسباني الأغلى على الإطلاق من حيث القيمة الإجمالية لانتقالات اللاعبين طوال مسيرتهم الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مجموع عقود موراتا (32 عاما) حتى الآن بلغت 208 ملايين يورو بعد تنقلاته الثمانية طوال مسيرته الكروية التي بدأت في ريال مدريد مرورا بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة أبرزها تشلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والآن ميلان الإيطالي.

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ويُعد موراتا اللاعب الوحيد بين مواطنيه ممن تجاوزوا حاجز 200 مليون يورو، حيث يبتعد بأكثر من الضعف عن مارك كوكوريلا لاعب تشلسي الذي بلغ مجموع تنقلاته حتى الآن حوالي 101 مليون يورو.

وكوكوريلا أحد لاعبين إسبانيين اثنين فقط تجاوزا حاجز 100 مليون يورو، والثاني هو المخضرم دييغو كوستا الذي لم يُعلن اعتزاله بعد رغم بلوغه سن الـ36 عاما وحاليا بلا أي فريق.

وتضم القائمة التي أعدتها "ماركا" والمكونة من 20 لاعبا إسبانيا، اثنين ينشطان حاليا بالملاعب العربية وهما باكو ألكاسير (الشارقة الإماراتي) ورودريغو مورينو (الغرافة القطري) المُعار إلى مواطنه الريان.

وتاليا قائمة اللاعبين الإسبان أصحاب أعلى حصيلة إجمالية من الانتقالات:

ألفارو موراتا: 208 ملايين يورو. مارك كوكوريلا: 101.1 مليون يورو. دييغو كوستا: 100.5 مليون يورو. فيرناندو توريس: 96.5 مليون يورو. إيمريك لابورت: 92.5 مليون يورو. رودري: 91.5 مليون يورو. داني أولمو: 89.2 مليون يورو. فيران توريس: 88.5 مليون يورو. كيبا أريزابالاغا: 81 مليون يورو. سيسك فابريغاس: 79.2 مليون يورو. ألفارو نيغريدو: 78.5 مليون يورو. باكو ألكاسير: 76 مليون يورو. خوان ماتا: 71.4 مليون يورو. رودريغو مورينو: 69.5 مليون يورو. روبيرتو سولدادو: 67.5 مليون يورو. بيدرو بورو: 65.9 مليون يورو. غازيكا مندييتا: 60.7 مليون يورو. تشابي ألونسو: 59.5 مليون يورو. ميكيل مورينو: 57.7 مليون يورو. دافيد فيا: 56.8 مليون يورو.