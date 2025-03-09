الموعد المتوقع للمباراة المؤجلة بين برشلونة وأوساسونا في الليغا

تأجلت مباراة برشلونة مع ضيفه أوساسونا المقررة السبت ضمن المرحلة الـ27 من بطولة إسبانيا لكرة القدم بعد وفاة كارليس مينارو غارسيا الطبيب الأول للفريق الكتالوني.

لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة لرابطة الدوري والاتحاد الإسبانيين لكرة القدم، تحديد موعد تقريبي للعب المباراة المؤجلة لأن الجدول المزدحم خاصة لبرشلونة يجعل الأمر أكثر صعوبة بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وينغمس برشلونة في جميع المسابقات الممكنة (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) كما أن فترة التوقف الدولي في نهاية مارس/آذار ستزيد من صعوبة تعيين موعد قريب للمباراة.

وتوفي الطبيب غارسيا بعد ظهر السبت في فندق غران ميليا توري ميلينا، أثناء تدريبات الفريق بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وانضم مينارو البالغ من العمر 40 عاما إلى الفريق الأول لنادي برشلونة هذا الموسم قادما من فريق كرة الصالات الذي التحق به عام 2017 بعد ست سنوات قضاها طبيبا مساعدا في وحدة المساعدة والوقاية الرياضية في مركز سانت سوغات.

LALIGA lamenta el fallecimiento del médico del primer equipo del FC Barcelona, el doctor Carles Miñarro, e informa de que por este motivo queda aplazado el partido @FCBarcelona_es – @Osasuna previsto para hoy, a la espera de la resolución del juez único de Competiciones.

LALIGA… https://t.co/M3ekyWCvNG — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 8, 2025

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تاريخان محتملان للمباراة المؤجلة

وأشارت الصحيفة إلى تاريخين محتملين في الوقت الحالي لخوض المباراة المؤجلة الأول في عطلة نهاية الأسبوع يومي 26 و27 أبريل/نيسان المقبل، بشرط ألا يتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر يوم 26 أبريل/نيسان المقبل.

وسيخوض البارسا إياب نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو يوم الأربعاء الثاني من أبريل/نيسان المقبل، بعد التعادل 4-4 في مباراة الذهاب.

أما التاريخ الثاني المتوقع للعب اللقاء قد يكون في الـ21 مايو/أيار المقبل.