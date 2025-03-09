رياضة

الموعد المتوقع للمباراة المؤجلة بين برشلونة وأوساسونا في الليغا

أقرب موعد لخوض المباراة المؤجلة بين برشلونة وأوساسونا في عطلة نهاية الأسبوع يومي 26 و27 أبريل/نيسان المقبل (رويترز)
9/3/2025-|آخر تحديث: 9/3/202512:17 ص (توقيت مكة)

تأجلت مباراة برشلونة مع ضيفه أوساسونا المقررة السبت ضمن المرحلة الـ27 من بطولة إسبانيا لكرة القدم بعد وفاة كارليس مينارو غارسيا الطبيب الأول للفريق الكتالوني.

لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة لرابطة الدوري والاتحاد الإسبانيين لكرة القدم، تحديد موعد تقريبي للعب المباراة المؤجلة لأن الجدول المزدحم خاصة لبرشلونة يجعل الأمر أكثر صعوبة بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وينغمس برشلونة في جميع المسابقات الممكنة (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) كما أن فترة التوقف الدولي في نهاية مارس/آذار ستزيد من صعوبة تعيين موعد قريب للمباراة.

وتوفي الطبيب غارسيا بعد ظهر السبت في فندق غران ميليا توري ميلينا، أثناء تدريبات الفريق بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وانضم مينارو البالغ من العمر 40 عاما إلى الفريق الأول لنادي برشلونة هذا الموسم قادما من فريق كرة الصالات الذي التحق به عام 2017 بعد ست سنوات قضاها طبيبا مساعدا في وحدة المساعدة والوقاية الرياضية في مركز سانت سوغات.

إعلان

تاريخان محتملان للمباراة المؤجلة

وأشارت الصحيفة إلى تاريخين محتملين في الوقت الحالي لخوض المباراة المؤجلة الأول في عطلة نهاية الأسبوع يومي 26 و27 أبريل/نيسان المقبل، بشرط ألا يتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر يوم 26 أبريل/نيسان المقبل.

وسيخوض البارسا إياب نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو يوم الأربعاء الثاني من أبريل/نيسان المقبل، بعد التعادل 4-4 في مباراة الذهاب.

أما التاريخ الثاني المتوقع للعب اللقاء قد يكون في الـ21 مايو/أيار المقبل.

المصدر : الصحافة الإسبانية

إعلان