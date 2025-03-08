هكذا تجعل الحرب التجارية مع كندا والمكسيك مونديال 2026 "أكثر إثارة"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن التوترات التجارية مع الجارتين المكسيك وكندا ستعزز استضافة كأس العالم 2026 في كرة القدم، فيما أعلن من البيت الأبيض إنشاء فريق عمل للمساعدة في تنظيم البطولة.

ومتحدثا إلى الصحفيين وهو جالس في المكتب البيضاوي وبجانبه واقفًا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، استبعد ترامب التكهنات بأن الخلاف الحالي لإدارته مع كندا والمكسيك، المشاركتين في استضافة مونديال 2026 مع الولايات المتحدة، سيؤثر على تنظيم الحدث الرياضي العالمي.

وتابع "أعتقد أن ذلك سيجعله (المونديال) أكثر إثارة".

وأضاف ترامب بعد توقيعه على أمر تنفيذي يقضي بإنشاء فريق عمل رسمي لكأس العالم 2026 سيترأسه بنفسه "التوتر شيء جيد.. يجعل الأمر أكثر إثارة".

وسيضم فريق العمل وزراء الخارجية، الاقتصاد، الدفاع، العدل، التجارة، النقل والداخلية، ومن المتوقع تعيين رئيس تنفيذي في وقت لاحق.

وقال ترامب إن فريق العمل سيساعد في التخطيط لما وصفه بأمره التنفيذي بأنه "أكبر حدث رياضي في التاريخ".

من جهته، قال إنفانتينو إن مونديال 2026 وكأس العالم للأندية بنظامهما الجديد الصيف المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 ناديا للمرة الأولى، سيساهمان في خلق 200 ألف وظيفة جديدة ولديهما تأثير اقتصادي بقيمة 40 مليار دولار أميركي.

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وأضاف السويسري-الإيطالي "وأكثر من ذلك، سنوفر السعادة والفرح لكل العالم، وهذا لا يمكن تقييمه، بالطبع".

وأشار إنفانتينو إلى "الشكر لك السيد الرئيس لإنشاء فريق العمل هذا، لأنه من المهم أن يشعر كل القادمين إلى الولايات المتحدة بالأمان والترحيب، ولهذا السبب من المهم أن تشكل الحكومة فريق العمل هذا في البيت الأبيض".

وختم إنفانتينو: إن حجم المونديال المقبل الذي يشارك فيه 48 منتخبا، يعادل تنظيم 3 مباريات سوبر بول (نهائي دوري كرة القدم الأميركية) يوميا على مدى شهر.

وتدخل ترامب بالقول إن "هذا مدهش عندما تفكر بالأمر.. لم أسمع بهذا التعبير من قبل".

وسأله ترامب "هل يمكن للولايات المتحدة إحراز اللقب؟"، فأجاب رئيس فيفا "بمقدورهم، مع الجمهور وراءهم يملكون الفرصة".