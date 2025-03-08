رونالدو يصل لهدفه الـ926.. أهدافه قبل سن الـ30 تتساوى مع ما بعدها

بهدفه الذي سجله أمس مع فريق النصر بمرمى الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من رقم شخصي وقياسي غير مسبوق.

وسجل "الدون" الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 وشهدت خروجه من المباراة في الدقيقة الـ72 واستبداله بالأورغوياني كيفن دوران.

ووصل عداد أهداف رونالدو إلى 926، واللافت أن عدد أهدافه قبل سن الـ30 كان 463 وبعد هذه السن وصل إلى 463، أي أن الرقمين تساويا ومحصلته مرشحة للزيادة، وقد يصل إلى الهدف رقم 1000 قبل اعتزاله.

وكان رونالدو غاب عن مواجهة فريقه ضد استقلال طهران في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والتي انتهت بالتعادل السلبي، وبرر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي عدم إدراجه في التشكيلة لهذه المباراة بـ"الحفاظ عليه للمواجهات المقبلة"، على أن يكون جاهزا لمباراة الإياب الحاسمة الاثنين المقبل.