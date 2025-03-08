تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

ألغيت مباراة برشلونة وأوساسونا -المقررة اليوم السبت في المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم- بسبب وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي لنادي برشلونة.

وذكرت صحيفة ماركا أن لاعبي البرسا لم يكونوا على علم بالحادثة عندما وصلوا ملعب لويس كومبانيس لكن الرئيس خوان لابورتا أبلغهم بالخبر الحزين.

كما أبلغ بالقرار حراس مرمى أوساسونا الذين كانوا يقومون بعمليات الإحماء على أرض الملعب الأولمبي الذي غادروه على الفور.

ونشر فريق أوساسونا عبر حسابه على منصة إكس رسالة ينعى فيها وفاة كارليس غارسيا أحد أعضاء الفريق الطبي للبرسا.

ومن جانبه قال النادي الكتالوني في بيان "ببالغ الأسى، يعلن برشلونة وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينيارو غارسيا مساء اليوم. "لهذا السبب تقرر تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا إلى تاريخ لاحق".

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني في بيان عبر منصة (إكس) "تأسف الرابطة لوفاة طبيب الفريق الأول ببرشلونة كارليس مينيارو غارسيا وتعلن لهذا السبب تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا المقررة اليوم". وأضافت أن لجنة المسابقات ستحدد موعدا جديدا لإقامة المباراة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب الذي يحل ضيفا على خيتافي الأحد وثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثالث الترتيب الذي يلعب أمام رايو فايكانو.