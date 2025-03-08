تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

ألغيت مباراة برشلونة وأوساسونا المقررة اليوم السبت في المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي لنادي برشلونة.

وذكرت صحيفة ماركا أن لاعبي البارسا لم يكونوا على علم بالحادثة عندما وصلوا إلى ملعب لويس كومبانيس لكن الرئيس خوان لابورتا أبلغهم بالخبر الحزين.

كما أبلغ حراس مرمى أوساسونا الذين كانوا يقومون بعمليات الإحماء على أرض الملعب الأولمبي، وغادروا على الفور.

ونشر فريق أوساسونا عبر حسابه على منصة إكس رسالة ينعي فيها وفاة كارليس غارسيا أحد أعضاء الفريق الطبي للبرسا.