شاهد.. نوتنغهام يوجه ضربة قوية لآمال السيتي بالتأهل لدوري أبطال أوروبا

عاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى سلسلة النتائج المتقلبة، بعد خسارته أمام نوتنغهام فوريست للمرة الأولى منذ عام 1997 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فابتعد عنه مضيفه بفارق 4 نقاط في المركز الثالث، السبت ضمن المرحلة 28.

على ملعب "سيتي غراوند"، سجل كالوم هادسون-أودوي هدف المباراة الوحيد لفوريست (83)، فبات الفريق الذي يقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا على بعد 3 نقاط من أرسنال الوصيف الذي يحل الأحد على مانشستر يونايتد.

في المقابل، بات المركز الرابع لسيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، في خطر، إذ يبتعد تشلسي الخامس عنه بفارق نقطة يتيمة وهو يستقبل ليستر سيتي وصيف القاع الأحد.

أجرى المدرب الإسباني بيب غوارديولا تغييرين على تشكيلة سيتي الفائزة على توتنهام 1-0 في الجولة السابقة، فدفع بالبرتغالي برناردو سيلفا في الوسط بدلا من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، فيما لعب فيل فودن أساسيا في الهجوم على حساب المصري عمر مرموش.

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من جهته، اعتمد البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو تشكيلة مماثلة لتلك التي تعادلت مع أرسنال.

قال نونو بعد الفوز لشبكة بي بي سي "كانت مباراة صعبة والجميع شاهد جودة سيتي، لقد أرهقونا لكن الشبان عملوا بشكل جيد".

تابع المدرب السابق لنادي الاتحاد السعودي "كان يوما جيدا. بدأت بأنتوني (السويدي إيلانغا) وكريس (النيوزيلندي وود) في محاولة لقطع الخطوط ومنح دفاعنا الوقت، لكن بالطبع كان أداء دفاعيا مميزا. حاولنا صدهم ثم الانطلاق بسرعة من الوسط مع أنتوني".

وهذه الخسارة الثالثة في 6 مباريات لسيتي في الدوري مقابل 3 انتصارات. استهل المباراة بعد فوزه في آخر 3 مواجهات على فوريست في الدوري بمجمل 7-0.