موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأحد التاسع من مارس/آذار الجاري، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، وتبدأ الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتغلب أرسنال في مباراة الدور الأول 2-0، ويتفوق مان يونايتد في نتائج المواجهات السابقة بـ41 انتصارا مقابل 31 لأرسنال وانتهت 18 مباراة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال:

beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ الدراجي)

beIN Sports HD 3 TR

وتبدو المهمة معقدة أمام أرسنال الثاني بمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، ولو أن الأخير يعاني.

وبعد تسجيله هدفين فقط في 4 مباريات ضمن جميع المسابقات، انفجر هجوم أرسنال بسحق أيندهوفن الهولندي بـ7 أهداف في دوري الأبطال حيث ضمنوا بشكل كبير التأهل إلى ربع النهائي.

ورغم غياب مهاجمين بارزين مثل الألماني كاي هافيرتس والبرازيل وغابريال جيسوس، بالإضافة إلى الجناحين بوكايو ساكا والبرازيلي غابريال مارتينيلي، تمكن الفريق من تقديم عرض هجومي رائع.

وصحيح أن أرسنال يتفوق على يونايتد في المواجهات المباشرة الأخيرة، لكنه خسر أمامه بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي) في آخر لقاء ضمن مسابقة الكأس المحلية، حيث ودع "الشياطين الحمر" لاحقا بخسارته أمام فولهام بالسيناريو عينه.

إعلان

ويعيش فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم تحت ضغط كبير. ويحتل المركز الـ14 في الدوري، خرج من مسابقة الكأس وكان قريبا من الخسارة أمام مضيفه ريال سوسييداد الإسباني (تعادلا 1-1) في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي حال خسارته أمام أرسنال، قد يتراجع إلى المركز الـ16 إذا تعادل وست هام على الأقل مع نيوكاسل وفاز إيفرتون على ولفرهامبتون.

مع ذلك، تبقى المباراة حساسة نسبة إلى تاريخ الناديين، مع عودة آخر فوز ليونايتد على أرسنال في الدوري إلى سبتمبر/أيلول 2022 في أولد ترافورد تحديدا (3-1).